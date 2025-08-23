Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

जन्माष्टमी विसर्जन के दौरान, लड़कों के ग्रुप ने मिलकर युवक को बेरहमी से पीटा, VIDEO वायरल

Crime News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कृष्ण जन्माष्टमी विसर्जन के दौरान हुए मामूली विवाद खुनी झड़प में बदल गया। दर्जनभर से अधिक युवकों ने मिलकर एक युवक को दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा।

सुरजपुर

Khyati Parihar

Aug 23, 2025

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कृष्ण जन्माष्टमी विसर्जन के दौरान हुए मामूली विवाद खुनी झड़प में बदल गया। दर्जनभर से अधिक युवकों ने मिलकर एक युवक को दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। लात-घूंसों और डंडों से हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के रामेश्वरम गांव का है।

जानकारी के मुताबिक, कृष्ण जन्माष्टमी के विसर्जन जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। दो पक्षों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दर्जनभर युवक एक युवक को जमीन पर पटककर लात-घूंसों और डंडों से पिटाई कर रहे हैं।

Published on:

23 Aug 2025 09:28 am

जन्माष्टमी विसर्जन के दौरान, लड़कों के ग्रुप ने मिलकर युवक को बेरहमी से पीटा, VIDEO वायरल

