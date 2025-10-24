Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

सूरजपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी, 5 लाख रुपये के गहने गायब, CCTV में कैद हुई वारदात

Theft News: सूरजपुर जिले के बीचोंबीच देर रात भैयाथान रोड स्थित श्री विनायक ज्वेलर्स में चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने शटर में रॉड फंसा कर दुकान में सेंध लगाई और लगभग 5 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए।

सुरजपुर

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

Theft News: सूरजपुर जिले के बीचोंबीच देर रात भैयाथान रोड स्थित श्री विनायक ज्वेलर्स में चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने शटर में रॉड फंसा कर दुकान में सेंध लगाई और लगभग 5 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। दुकान संचालक दीपक सोनी ने बताया कि सुबह दुकान खोलने पर शटर टूटा हुआ मिला और अंदर का सारा माल गायब था। उन्होंने तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने बताया कि चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चार अज्ञात चोर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। इनमें से एक चोर बाहर निगरानी कर रहा था, जबकि बाकी अंदर दुकान से गहने समेटते दिखे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है।

Published on:

24 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Videos / सूरजपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी, 5 लाख रुपये के गहने गायब, CCTV में कैद हुई वारदात

