मासूम को अमानवीय सजा: टी-शर्ट के सहारे पेड़ पर लटकाया, फिर… Video वायरल होते ही मचा हड़कंप

Viral Video: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक मासूम छात्र को अमानवीय सजा देने का मामला सामने आया है, जहां उसे टी-शर्ट के सहारे पेड़ पर लटका दिया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला हंस वाहिनी विद्या मंदिर नारायणपुर, आमापारा का है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि, एक बच्चे को शिक्षकों ने पेड़ पर कपड़े के सहारे लटकाकर सजा दी है। बच्चा बेचारा उसी हालत में घूम रहा है। वहीं बच्चे को ऐसी सजा क्यों दी गई इसका कारण अब तक सामने नहीं आया है। वहीं वीडियो के वायरल होते ही अभिभावकों में भारी आक्रोश है। सभी ने मामले में संज्ञान लेकर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है ताकि ऐसी घटना दोबारा दोहरे न जा सके।