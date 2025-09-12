Viral Video: हाथी के बच्चों ने कीचड़ में की खूब मस्ती, क्यूट वीडियो जीत रहा लोगों का दिल!

Viral Video: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हाथी का नन्हा शावक कीचड़ में मस्ती करते हुए खेलता नजर आ रहा है। उसकी मासूमियत और चंचलता देख लोग वीडियो को बार-बार शेयर कर रहे हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो सूरजपुर के जंगल क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में शावक अपने झुंड के साथ नजर आता है और अचानक कीचड़ के गड्ढे में कूदकर खेलना शुरू कर देता है। उसके खेलते ही वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। वन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि इस तरह के वन्यजीवों से छेड़छाड़ न करें और उन्हें सुरक्षित दूरी से ही देखें। वीडियो को सोशल मीडिया पर हजारों लोग पसंद कर रहे हैं और इसे “क्यूटेस्ट वीडियो ऑफ द डे” कहा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
Elephant killed woman: हाथियों ने महिला को जमीन पर पटक कर मार डाला, बेटे ने पानी टंकी पर चढक़र बचाई जान
Health system: गांव तक नहीं पहुंच पाई महतारी एक्सप्रेस, प्रसूता को 1 किमी झेलगी में ढोकर लाना पड़ा, ग्रामीण बोले- चुनाव में नेताओं को सिखाएंगे सबक