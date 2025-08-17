CG News: 2 KM पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंची गर्भवती महिला, वायरल हुआ Video

CG News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक वीडियो सामने आया है, जिसने सरकारी व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है। यहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर तक कीचड़ भरे रास्ते पर पैदल चलना पड़ा। इसके बाद कहीं जाकर उसे एम्बुलेंस मिली और अस्पताल ले जाया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आजादी के बाद से अब तक पक्की सड़क नहीं बनी है, जिसकी वजह से लोगों को बरसात के दिनों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सरकार की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं।

दरअसल यह पूरा मामला के ग्राम बुले के कानाडांड पारा का है। ग्राम बुले और कानाडांड पारा के बीच में बहने वाले जोकी नाला में पुल नहीं होने से ग्रामीणों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में उफनती नदी को पर कर ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचते हैं। यही नहीं जब नाल में जलस्तर ज्यादा होने पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं।