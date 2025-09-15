Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल: एंबुलेंस नहीं मिली, ग्रामीणों ने झेलगी में बीमार को 25 किमी ढोया, देखें Video

Surguja News: सरगुजा संभाग के ग्रामीण इलाकों में आज भी गांव तक सड़क नहीं होने के कारण बीमार ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है।

सरगुजा

Khyati Parihar

Sep 15, 2025

CG News: सरगुजा संभाग के ग्रामीण इलाकों में आज भी गांव तक सड़क नहीं होने के कारण बीमार ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में परिजनों द्वारा झेलगी या खाट का सहारा लिया जाता है। कई बार तो कॉल करने के बाद भी उन्हें एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है।

ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोरगी से सामने आया है। यहां एंबुलेंस नहीं मिलने पर एक बीमार ग्रामीण को उसके परिजन झेलगी में ढोकर 25 किलोमीटर पैदल चले। फिर उसे प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया। एंबुलेंस नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों में रोष है, उन्होंने जिमेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।

प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम गोरगी निवासी नान साय कोड़ाकू की तबियत ज्यादा खराब हो गई थी। रविवार की सुबह परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने 108 पर कॉल किया। कई बार कॉल करने के बाद भी उन्हें मदद नहीं मिली। वहीं गांव के अन्य लोगों से भी उन्होंने गुहार लगाई। इधर नान साय की तबियत बिगड़ती जा रही थी। यह देख परिजन झेलगी में उसे ढोकर प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CG News) पहुंचे। प्रतापपुर से ग्राम गोरगी की दूरी करीब 25 किमी है।ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पैदल करीब 5 घंटे का सफर तय किया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर पीड़ित नान साय का इलाज किया जा रहा है।

Published on:

15 Sept 2025 05:56 pm

स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल: एंबुलेंस नहीं मिली, ग्रामीणों ने झेलगी में बीमार को 25 किमी ढोया, देखें Video

