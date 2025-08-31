बड़ी लापरवाही: ओवरडोज से नीला पड़ा लड़की का शरीर, डॉक्टर ने रात 3 बजे किया मृत घोषित, लेकिन 8 घंटे तक जिंदा रही मासूम

मिली जानकारी के मुताबिक, छुरा में वार्ड नंबर 12 के झूलेलालपारा में रहने वाली 14 साल की जिज्ञासा यादव 21 जून को एक हादसे का शिकार हो गई थी। वह अपनी मां के साथ गांव में ही अपनी एक सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में एक घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इसका मल्बा जिज्ञासा पर गिर गया। परिवार उसी दिन इलाज के लिए उसे रायपुर एम्स ले गया। यहां एक्स-रे में पता चला कि जिज्ञासा की रीढ़ की हड्डी में माइनर फ्रैक्चर है। अगले दिन 22 जून को उसे एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रीटमेंट के लिए उसे हर 15-15 दिन में एम्स लाने कहा गया था। परिवार 2 बार लेकर भी गया।