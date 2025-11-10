Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan में भीषण सड़क हादसों के बीच ‘करिश्मा’! बच गई कई जानें | Road Accidents in Rajasthan

बस पर 'सांवरिया सेठ' लिखा हुआ था.. जिससे लोगों के बीच इस बात की भी चर्चा रही, कि इतना गंभीर हादसा होने के बाद भी सांवरिया सेठ ने सभी लोगों की जान बचा ली...

टोंक

image

Nakul Devarshi

Nov 10, 2025

राजस्थान की सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे… एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है टोंक ज़िले से, जहाँ बीसलपुर रोड पर एक सवारियों से भरी बस मौत के मुंह में जाने से बाल-बाल बची।

10 Nov 2025 02:38 pm

10 Nov 2025 02:37 pm

टोंक

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Road Accident: सवारियों से भरी बस हुई बेकाबू, पुलिया पर अधर में लटकी

टोंक

Bisalpur Dam: बजरी से रिसते पानी ने रोका बीसलपुर डेम का गेट, आधा मीटर तक खुले गेट से निकासी जारी

टोंक

टोंक: मिट्टी में दबने से आठवीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत, खुशियों के बीच छाया मातम

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर ने रचा इतिहास, 100 दिन पार और डेम में जारी जलधारा, पानी की सबसे ज्यादा निकासी का रिकॉर्ड भी टूटा

टोंक

Tonk News : 6 साल से आतंक मचाने वाला पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद, वन विभाग की रणनीति रही सफल

