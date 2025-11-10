Rajasthan में भीषण सड़क हादसों के बीच ‘करिश्मा’! बच गई कई जानें | Road Accidents in Rajasthan

राजस्थान की सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे… एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है टोंक ज़िले से, जहाँ बीसलपुर रोड पर एक सवारियों से भरी बस मौत के मुंह में जाने से बाल-बाल बची।