उदयपुर

Rajasthan में ‘कुलगुरु’ का ‘माफीनामा’ वीडियो, मांगी सार्वजनिक माफ़ी

छात्र संगठनों ने इस बयान का जमकर विरोध किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन, तोड़फोड़ और तालाबंदी की नौबत आ

उदयपुर

Nakul Devarshi

Sep 19, 2025

12 सितम्बर को कुलगुरु का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मुगल शासक औरंगज़ेब की तारीफ करती नजर आईं और उन्हें सबसे कुशल प्रशासक बताया।

Published on:

19 Sept 2025 10:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Videos / Rajasthan में ‘कुलगुरु’ का ‘माफीनामा’ वीडियो, मांगी सार्वजनिक माफ़ी

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

Udaipur Crime : मूकबधिर युवती के पेट में दर्द हुआ तो ले गए अस्पताल, डाक्टर की बात सुनकर परिजनों के उड़ गए होश

Udaipur Crime deaf and mute girl suffered stomach pain her family took her to hospital doctor hearing family shocked
उदयपुर

Monsoon: 12 दिन बाद मेवाड़ में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, MP में मानसूनी सक्रियता का असर

Monsoon
उदयपुर

MLSU औरंगजेब बयान विवाद: माफी के बाद भी VC की होगी जांच; मंत्री बोले- वे माओवादी विचारधारा की, बर्खास्त करवाएंगे

MLSU Vice Chancellor and Babulal Kharadi
उदयपुर

उदयपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 6 महीने पहले होगा तैयार, जानें क्या है खासियत, सुविधाएं होंगी वर्ल्ड क्लास

Udaipur Airport
उदयपुर

उदयपुर में दिनदहाड़े विवाहिता का अपहरण, किया था प्रेम विवाह, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

उदयपुर
