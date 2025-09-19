Rajasthan में ‘कुलगुरु’ का ‘माफीनामा’ वीडियो, मांगी सार्वजनिक माफ़ी

12 सितम्बर को कुलगुरु का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मुगल शासक औरंगज़ेब की तारीफ करती नजर आईं और उन्हें सबसे कुशल प्रशासक बताया।
Udaipur Crime : मूकबधिर युवती के पेट में दर्द हुआ तो ले गए अस्पताल, डाक्टर की बात सुनकर परिजनों के उड़ गए होश
MLSU औरंगजेब बयान विवाद: माफी के बाद भी VC की होगी जांच; मंत्री बोले- वे माओवादी विचारधारा की, बर्खास्त करवाएंगे
उदयपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 6 महीने पहले होगा तैयार, जानें क्या है खासियत, सुविधाएं होंगी वर्ल्ड क्लास