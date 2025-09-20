भारत का नेपाल पर बड़ा ऐलान, मोदी की कार्की से क्या हुई बात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल(Protest in Nepal) की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की(Sushila Karki) से बातचीत की है…इस दौरान पीएम मोदी(PM Modi) ने हाल ही में जेन-जी आंदोलन(Gen Z Protest) के दौरान हुई हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई…सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री से बातचीत की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि(PM Modi Calls Sushila Karki) भारत नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में पूरी तरह सहयोग करता रहेगा…
