Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत का नेपाल पर बड़ा ऐलान, मोदी की कार्की से क्या हुई बात?

प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की और नेपाल की जनता को नेपाल के राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 20, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल(Protest in Nepal) की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की(Sushila Karki) से बातचीत की है…इस दौरान पीएम मोदी(PM Modi) ने हाल ही में जेन-जी आंदोलन(Gen Z Protest) के दौरान हुई हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई…सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री से बातचीत की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि(PM Modi Calls Sushila Karki) भारत नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में पूरी तरह सहयोग करता रहेगा…

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 08:32 am

Hindi News / World / Videos / भारत का नेपाल पर बड़ा ऐलान, मोदी की कार्की से क्या हुई बात?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिकी H-1B वीजा के चुकाने पड़ेंगे 1 लाख डॉलर, भारतीयों पर क्या होगा असर?

Donald Trump Jeffery Epstein
विदेश

ईरान जाने वाले भारतीय सतर्क हो जाएं, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, क्या है कारण?

विदेश

अमेरिका-चीन टेंशन के बीच ट्रंप-जिनपिंग की सीधी बातचीत,क्या टिकटॉक और ट्रेड पर बनी सहमति ?

Trump Xi Jinping trade talk
विदेश

खालिस्तानी धमकियों पर भारत का सख्त संदेश: कनाडा सरकार जिम्मेदार! अब क्या होगा ?

India reaction on Khalistani threats in Canada
राष्ट्रीय

पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौते पर भारत ने कही बड़ी बात: क्या बदलेगा इंडिया का रुख ?

India reaction on Saudi-Pakistan defense deal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.