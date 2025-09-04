Patrika LogoSwitch to English

चर्चा में किम जोंग की 13 साल की बेटी किम जू ऐ

किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ऐ के साथ बुधवार को चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंचे...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 04, 2025

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ऐ के साथ बुधवार को चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड में शामिल होने के लिए बुलेटप्रूफ ट्रेन से बीजिंग पहुंचे…माना जा रहा है कि यह उनकी बेटी की उत्तर कोरियाई नेता के साथ पहली विदेश यात्रा है…उनकी मौजूदगी ने उत्तर कोरियाई नेतृत्व के भविष्य को लेकर अटकलों को हवा दे दी है…किम जू ऐ नवंबर 2022 में एक मिसाइल परीक्षण प्रक्षेपण के दौरान अपने पिता के साथ सार्वजनिक रूप से दिखी थीं…तब से, वह अपने पिता के साथ सैन्य परेड और राजनयिक कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं लेकिन उत्तर कोरिया ने उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है…

Published on:

04 Sept 2025 02:34 pm

Hindi News / World / चर्चा में किम जोंग की 13 साल की बेटी किम जू ऐ

