विदिशा

कार पर झपटा तेंदुआ, बाल-बाल बचे अधिकारी व साथी..

leopard attack: राहगीरों के लिए खतरा बना तेंदुआ, भोपाल से लौटते वक्त जल निगम के अधिकारी की कार पर झपटा तेंदुआ...।

विदिशा

Shailendra Sharma

Sep 14, 2025

vidisha
Leopard attack on car (demo pic)

leopard attack: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की लटेरी तहसील क्षेत्र में घूम रहा तेंदुआ अब लोगों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। पिछले कई दिनों से जंगल में देखा जा रहा तेंदुआ अब मुख्य मार्ग पर और बस्तियों में पहुंच रहा है। तेंदुआ एक ओर जहां मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। वहीं राहगीरों के लिए खतरा बन गया है। शुक्रवार को भोपाल से लौट रहे जल निगम के अधिकारी की कार पर तेंदुआ न केवल झपट पड़ा। बल्कि कार के पीछे करीब 100 मीटर तक दौड़ भी लगाई। इस दौरान अधिकारी व कार में सवार उनके साथियों की सांसें अटकीं रहीं।

कार पर झपटा तेंदुआ

भोपाल से लौटते समय हुई घटना के संबंध में जल निगम के डीपीएम विनीत सिंह के साथ कार में सवार शिवम शुक्ला व चालक सोनू कुशवाहा ने बताया कि भोपाल से लौटते समय जब वे रात के वक्त जमोनिया गांव में पहुंचे तो अचानक से एक तेंदुआ सड़क पर आ गया और कार पर झपट पड़ा। सोनू के अनुसार तेंदुआ को देखकर उन्होंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। इसके बावजूद तेंदुआ करीब 100 मीटर तक कार के पीछे दौड़ता रहा। जब कार काफी आगे निकल गई, तब कहीं तेंदुआ रूका और वापस जंगल की ओर चला गया। सोनू ने बताया कि इस दौरान वह सभी दहशत में आ गए थे और सबका दिल तेजी से धड़क रहा था।

एमपी में कारोबारी और उसकी पत्नी की घर के बेडरूम में मिली लाश
बालाघाट
balaghat

गाय पर कर चुका है हमला

कार पर तेंदुए के झपटने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग की । रेंजर विवेक चौधरी ने बताया कि तेंदुआ के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही रात में गश्त भी किया जा रहा है। वहीं बता दें कि रायपुरा गांव में भी बीते दिनों तेंदुए ने एक गाय पर हमला किया था। पहले गाय पर हमला और अब कार पर तेंदुए के झपट्टा मारने की इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।

सिस्टम से परेशान सैनिक, बोला- 'अपना घर जमीन सब चोर, पुलिस और नेताओं को दे दूंगा..'
मुरैना
morena

Published on:

14 Sept 2025 07:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / कार पर झपटा तेंदुआ, बाल-बाल बचे अधिकारी व साथी..

