कार पर झपटा तेंदुआ, बाल-बाल बचे अधिकारी व साथी..

भोपाल से लौटते समय हुई घटना के संबंध में जल निगम के डीपीएम विनीत सिंह के साथ कार में सवार शिवम शुक्ला व चालक सोनू कुशवाहा ने बताया कि भोपाल से लौटते समय जब वे रात के वक्त जमोनिया गांव में पहुंचे तो अचानक से एक तेंदुआ सड़क पर आ गया और कार पर झपट पड़ा। सोनू के अनुसार तेंदुआ को देखकर उन्होंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। इसके बावजूद तेंदुआ करीब 100 मीटर तक कार के पीछे दौड़ता रहा। जब कार काफी आगे निकल गई, तब कहीं तेंदुआ रूका और वापस जंगल की ओर चला गया। सोनू ने बताया कि इस दौरान वह सभी दहशत में आ गए थे और सबका दिल तेजी से धड़क रहा था।