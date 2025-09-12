खत्म हुआ लुटेरी दुल्हन का ‘खेल’, पकड़ी गई पूरी गैंग

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 10 सितंबर को फरियादी सोनिका राजपूत निवासी थाना दीपनाखेड़ा में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि उसके बड़े भाई सुरेंद्र की शादी नहीं हो पाने से परिवार चिंतित था। इस बीच उन्हें रिश्तेदारी के बहाने एक लड़की दिखाई गई, जिसने अपना नाम पूजा शर्मा बताया। 23 जून को पीड़ित परिवार लड़की को देखने भोपाल गया। वहीं शादी के लिए शपथ पत्र तैयार कराकर पूजा शर्मा और उसके साथियों ने ढाई लाख रुपए में विवाह तय कराया। शादी के उपरांत पूजा शर्मा उनके साथ घर आ गई और उसके साथी पैसे लेकर वापस भोपाल चले गए। लेकिन उसी रात दुल्हन पूजा भी घर से फरार हो गई। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि कथित पूजा शर्मा का असली नाम नंदनी चिमटे है।