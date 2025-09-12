खत्म हुआ लुटेरी दुल्हन का ‘खेल’, पकड़ी गई पूरी गैंग

mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शादी के बाद धोखा देकर भागी लुटेरी दुल्हन सहित गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ा है। इस लुटेरी दुल्हन गैंग के पास से पुलिस ने 60 हजार रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री भी बरामद की है। जून के महीने में लुटेरी दुल्हन गैंग के विदिशा जिले के एक युवक को अपना शिकार बनाया था। जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी और इसी शिकायत के बाद पुलिस ने गैंग को पकड़ा है।
पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 10 सितंबर को फरियादी सोनिका राजपूत निवासी थाना दीपनाखेड़ा में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि उसके बड़े भाई सुरेंद्र की शादी नहीं हो पाने से परिवार चिंतित था। इस बीच उन्हें रिश्तेदारी के बहाने एक लड़की दिखाई गई, जिसने अपना नाम पूजा शर्मा बताया। 23 जून को पीड़ित परिवार लड़की को देखने भोपाल गया। वहीं शादी के लिए शपथ पत्र तैयार कराकर पूजा शर्मा और उसके साथियों ने ढाई लाख रुपए में विवाह तय कराया। शादी के उपरांत पूजा शर्मा उनके साथ घर आ गई और उसके साथी पैसे लेकर वापस भोपाल चले गए। लेकिन उसी रात दुल्हन पूजा भी घर से फरार हो गई। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि कथित पूजा शर्मा का असली नाम नंदनी चिमटे है।
एसडीओपी सोनू डाबर ने बताया कि लुटेरी गैंग के जिन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है उनमें रईस पिता अब्दुल रहमान उम्र 38 वर्ष निवासी भोपाल, रामजी पिता केशलाल वर्मा उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम समसबाड़ा जिला छिंदवाड़ा, दीनाराम पिता ताराचंद वर्मा उम्र 69 वर्ष निवासी ग्राम जुन्नारदेव, पायल जैनवार पति देवेंद्र जैनवार उम्र 23 वर्ष निवासी द्वारका नगर भोपाल और नंदनी चिमटे पिता दीपक चिमटे उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हारिया जिला बैतूल शामिल हैं।