भोपाल जाने का कहकर घर से निकले युवक ने खुद को मारी गोली..

परिजन ने बताया कि कुछ महीने पहले तक जितेंद्र गार्ड की नौकरी करता था और उसके पास 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक भी थी। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। युवक ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारी है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मर्ग कायम कर विदिशा मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक बंदूक के कवर में 6 कारतूस और रखे हुए थे, 2 कारतूस बंदूक में भी लोड थे। जितेंद्र ने एक से डेढ़ साल पहले ही बंदूक का लाइसेंस बनवाया था।