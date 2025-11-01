भोपाल जाने का कहकर घर से निकले युवक ने खुद को मारी गोली..

Youth Committed Suicide From His Licence Gun Shot Himself
mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा की राघवजी कॉलोनी निवासी 26 साल के युवक जितेन्द्र साहू ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जितेन्द्र घर से भोपाल जाने का कहकर निकला था लेकिन उसने रास्ते में ही सलामपुर के आरओबी के पास खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सुबह करीब 9 बजे राहगीरों ने सड़क किनारे खून से लथपथ युवक का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।
पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल पर युवक की बाइक खड़ी थी और 12 बोर की बंदूक पड़ी हुई थी। युवक के बैग में मिले डॉक्यूमेंट से मृतक की पहचान विदिशा निवासी जितेंद्र साहू पिता लखन साहू (उम्र 26 वर्ष) के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार जितेंद्र सुबह जल्दी उठा, चाय बनाई और माता-पिता को भी दी। इसके बाद डॉक्यूमेंट लेकर साढ़े सात बजे भोपाल जाने का कहकर घर से निकला था। वह परिवार का इकलौता बेटा और अविवाहित भी था। उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। युवक के परिवार में मातम का माहौल है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिजन ने बताया कि कुछ महीने पहले तक जितेंद्र गार्ड की नौकरी करता था और उसके पास 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक भी थी। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। युवक ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारी है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मर्ग कायम कर विदिशा मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक बंदूक के कवर में 6 कारतूस और रखे हुए थे, 2 कारतूस बंदूक में भी लोड थे। जितेंद्र ने एक से डेढ़ साल पहले ही बंदूक का लाइसेंस बनवाया था।
विदिशा
मध्य प्रदेश न्यूज़
