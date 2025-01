एमपी में 2031 तक आकार लेगा नया महानगर, 1230.42 हेक्टेयर में फैलाव की शुरु हो गई कवायद

New metropolis will take shape in MP by 2031 मध्यप्रदेश में जहां राजधानी भोपाल और इंदौर को मेट्रो की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है वहीं राज्य के अन्य बड़े शहरों का भी विस्तार किया जा रहा है।