भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू संगठनों ने किया बवाल

MP News: सोशल मीडिया पर भारत माता को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल मच गया। हिंदू समाज और संगठनों में आक्रोश फूट पड़ा, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज़।

less than 1 minute read

विदिशा

image

Akash Dewani

Oct 04, 2025

offensive comment on Bharat Mata Hindu organizations angry mp news

offensive comment on Bharat Mata Hindu organizations angry (फोटो- सोशल मीडिया)

Offensive Comment on Bharat Mata: भारत माता को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सिरोंज में बवाल हो गया है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू समाज और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 2 निवासी चक्रेश दयाल श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर 2 अक्टूबर को आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा जारी विशेष डाक टिकट और 100 रुपए के स्मारक सिक्के की जानकारी साझा की थी। इस पोस्ट पर असद खान जिलानी नामक आईडी से एक व्यक्ति ने भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाएं आहत हुई। (MP News)

हिंदू संगठनों ने किया विरोध

टिप्पणी वायरल होते ही स्थानीय नागरिकों और हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। नागरिकों का कहना है कि राष्ट्र और उसके प्रतीकों के प्रति अपमानजनक शब्दों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करने से पहले 100 बार सोच सके। इधर, टीआइ विमलेश कुमार राय ने बताया कि शाम को सिरोज थाने में चक्रेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने असद खान जिलानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है, आरोपी की तलाश जारी है। (MP News)

Published on:

04 Oct 2025 10:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू संगठनों ने किया बवाल

