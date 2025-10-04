भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू संगठनों ने किया बवाल

ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करने से पहले 100 बार सोच सके। इधर, टीआइ विमलेश कुमार राय ने बताया कि शाम को सिरोज थाने में चक्रेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने असद खान जिलानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है, आरोपी की तलाश जारी है। (MP News)