एमपी में तबाह हुए किसान, निंदानाशक डालने से जली फसलें, शिवराज सिंह ने खेत में जाकर देखी दुर्गति

Shivraj Singh - मध्यप्रदेश में निंदानाशक डालने से फसलें जल रहीं हैं। इससे किसान तबाह हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी ऐसी अनेक शिकायतें पहुंची। इस पर उन्होंने विदिशा के एक खेत में जाकर खुद अपनी आंखों से फसल की दुर्गति देखी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निंदानाशक डालने से सोयाबीन जल गया है। खेतों में फसल की जगह खरपतवार उग आई है। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय दल के गठन की घोषणा की।