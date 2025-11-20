Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

कमीशनखोरी का ऑडियो वायरल! नपा उपाध्यक्ष ने मांगा 8% कमीशन, सड़क का बेस कम करने को कहा…

Commission Deal Audio Viral: विदिशा नगरपालिका में कथित कमीशन डील का ऑडियो वायरल होते ही हड़कंप। उपाध्यक्ष-ठेकेदार बातचीत में सड़क घटिया बनाने और कमीशन सेटिंग बातचीत सुनी जा सकती है।

2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Akash Dewani

Nov 20, 2025

vidisha nagar palika road construction corruption commission deal audio viral mp news

commission deal audio viral in vidisha nagar palika (फोटो- सोशल मीडिया)

Road construction corruption: विदिशा नगर पालिका लंबे समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पार्षद व पार्षद प्रतिनिधियों की मशाल जुलूस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, कि अब नपा उपाध्यक्ष और ठेकेदार के बीच निर्माण कार्य में कमीशन की डील का कथित ऑडियो बम फूट गया है। बुधवार को ऑडियो दिनभर चर्चाओं में रही, इस संबंध में एक ठेकेदार ने एसपी को आवेदन देकर ऑडियो के फर्जी होने का दावा किया है। (MP News)

ऑडियो में उपाध्यक्ष और सड़क ठेकेदार के बीच कथित बातचीत

ऑडियो में 8 प्रतिशत कमीशन की बात पर उपाध्यक्ष कहते है जब अध्यक्ष को नहीं देना है तो 3 प्रतिशत ज्यादा नहीं है। 10 प्रतिशत देने की बात भी कही गई है। पार्षद को 5, उपाध्यक्ष को 2 प्रतिशत देने की बात हो रही है। बातचीत के आखिर में 7 प्रतिशत कमीशन देना तय हुआ। उपाध्यक्ष कहते है कि हल्का काम सहन करेंगे। जैसे तुम बेस 4 की जगह 2 इंच डाल देना। इंजीनियर से बोलकर पेमेंट करवा देंगे। एक अन्य ठेकेदार का नाम लिया गया।

सड़क निर्माण में ठेकेदार सीमेंट की बचत करने की बात कह रहा है। उपाध्यक्ष ठेकेदार से पूछते है कि चेंबर बनाने में कितने पैसा लग गए। ठेकेदार कहता है कि चेंबर बनाने में 75-30 हजार रुपए लग गए। जिस पर उपाध्यक्ष कहते है कि चेंबर का डबल बिल लगाना है। फिर ठेकेदार कहता है कि मैडम कल बनाएंगी स्टीमेट। जितने मिलेंगे अपन बांट लेंगे। हालांकि पत्रिका इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। (Commission Deal Audio Viral)

नगरपालिका के काम में दम नहीं

एक दूसरे ऑडियो में उपाध्यक्ष 12 लाख के काम में 50 हजार रुपए कमीशन मिलने बात कह रहे है। इसी ऑडियों में वह ठेकेदार से कहते है कि तुम तो काम करो, लड़ाई भिड़ाई में कोई मतलब नहीं है। ठेकेदार का कहना है कि नगरपालिका के काम में दम नहीं है। हम तो पीडब्लूडी का काम करेंगे। मैडम ने बिल पुटअप कर कल पेमेंट हो जाएगी। कमीशन को लेकर ठेकेदार कहता है कि दूसरे लोगों को तो अब हम कुछ नहीं देंगे। लेकिन आपको 20 मिलेंगे।

मेरे खिलाफ हो रही है साजिश

नपा उपाध्यक्ष और वर्तमान में मेरा कार्यकारी अध्यक्ष बना जाना शहर के कुछ लोगों रास नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे खिलाफ साजिश कर फर्जी ऑडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। इसकी जांच करने व दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग एसपी से की है।- संजय दिवाकीर्ति, उपाध्यक्ष नपा

ठेकेदार ने ऑडियो को बताया फर्जी

ठेकेदार राजेश शर्मा ने एसपी को आवेदन देकर ऑडियो को फर्जी बताया है। आवेदन में कहा गया है कि नपा उपाध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति और मेरी आवाज का फर्जी ऑडियो बनाकर वायरल किया गया है। आवेदन में दावा किया गया है कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। नगरपालिका के इस ऑडियो के जरिए विवाद की स्थिति उत्पन्न कर शहर की शांति भंग करने की मंशा से यह कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार ने जांचकर इसे वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। (MP News)

Updated on:

20 Nov 2025 02:14 pm

Published on:

20 Nov 2025 02:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / कमीशनखोरी का ऑडियो वायरल! नपा उपाध्यक्ष ने मांगा 8% कमीशन, सड़क का बेस कम करने को कहा…

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

