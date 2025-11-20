कमीशनखोरी का ऑडियो वायरल! नपा उपाध्यक्ष ने मांगा 8% कमीशन, सड़क का बेस कम करने को कहा…

ठेकेदार राजेश शर्मा ने एसपी को आवेदन देकर ऑडियो को फर्जी बताया है। आवेदन में कहा गया है कि नपा उपाध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति और मेरी आवाज का फर्जी ऑडियो बनाकर वायरल किया गया है। आवेदन में दावा किया गया है कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। नगरपालिका के इस ऑडियो के जरिए विवाद की स्थिति उत्पन्न कर शहर की शांति भंग करने की मंशा से यह कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार ने जांचकर इसे वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। (MP News)