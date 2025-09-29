Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

विदिशा में डीजे के शोर से कुत्ते को Heart Attack, अंतिम यात्रा से पहले मचा बवाल, FIR

Vidisha News: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का चौंकाने वाला मामला, डीजे का जरूरत से ज्यादा कितना खतरनाक, कैंसर के मरीज कुत्ते की ले ली जान... आपस में भिड़े कुत्ते के पालक और डीजे आयोजक...

less than 1 minute read

विदिशा

image

Sanjana Kumar

Sep 29, 2025

Vidisha News dog death case

Vidisha News dog death case: नीचे से- कुत्ते की शव यात्रा निकालने सजी अर्थी, ऊपर डीजे आयोजकों और कुत्ता मालिकों के बीच मारपीट, थाने पहुंचा मामला (फोटो: सोशल मीडिया)

Vidisha News: माता की झांकी में बजने वाले डीजे की तेज आवाज से बीमार पालतू कुत्ते की मौत हो गई। पालकों ने अंतिम यात्रा के लिए फीमेल कुत्ते की अर्थी सजाई। बेतवा तट पर मुक्तिधाम ले जाने की तैयारी थी, इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामला सिविल लाइन थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने कुत्ते के पालक के परिवार के सदस्य हेमंत पर मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया है। बताते हैं, आयोजकों से सिर्फ इतना पूछा कि इतनी तेज आवाज में डीजे कौन चला रहा था। यह सुनते ही मारपीट शुरू हो गई।

बीमार था कुत्ता, मुंह के कैंसर का चल रहा था इलाज

दरअसल, उदयनगर कॉलोनी में माता की झांकी में डीजे बज रहा था। कॉलोनी में लेखा पति उदय अहिरवार ने फीमेल कुाा पाल रखा था। चार माह से फीमेल कुत्ते के मुंह के कैंसर का इलाज चल रहा था। लेखा का आरोप है कि डीजे के शोर से कुो को हार्ट अटैक आया और मौत हो गई।

कुत्ते की मौत से दुखी मालिक ने सुरक्षित रखा शव

पालकों का कुत्ते के प्रति लगाव ऐसा रहा कि उसकी मौत के बाद उन्होने उसके लिए फ्रीजर मंगवाया। और उसके शव को उसमें सुरक्षित रख दिया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / विदिशा में डीजे के शोर से कुत्ते को Heart Attack, अंतिम यात्रा से पहले मचा बवाल, FIR

