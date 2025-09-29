विदिशा में डीजे के शोर से कुत्ते को Heart Attack, अंतिम यात्रा से पहले मचा बवाल, FIR

Vidisha News: माता की झांकी में बजने वाले डीजे की तेज आवाज से बीमार पालतू कुत्ते की मौत हो गई। पालकों ने अंतिम यात्रा के लिए फीमेल कुत्ते की अर्थी सजाई। बेतवा तट पर मुक्तिधाम ले जाने की तैयारी थी, इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामला सिविल लाइन थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने कुत्ते के पालक के परिवार के सदस्य हेमंत पर मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया है। बताते हैं, आयोजकों से सिर्फ इतना पूछा कि इतनी तेज आवाज में डीजे कौन चला रहा था। यह सुनते ही मारपीट शुरू हो गई।