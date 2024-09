Cardio drumming : अब संगीत सुनते-सुनते कम होगा वजन, जिम जाकर नहीं करनी पड़ेगी जरुरत , जान लीजिए कैसे होगा

क्या है कार्डियो ड्रमिंग? What is cardio drumming? कार्डियो ड्रमिंग (Cardio drumming) एक ऐसा व्यायाम है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ आपकी कार्डियो ड्रमिंग (Cardio drumming) एक ऐसा व्यायाम है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ आपकी मानसिक सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस व्यायाम में ड्रमस्टिक्स की मदद से फिटनेस बॉल पर ड्रमिंग की जाती है। यह एक्सरसाइज ना केवल आपके दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, बल्कि यह तनाव और चिंता को कम करने में भी सहायक होती है।

कार्डियो ड्रमिंग के फायदे Benefits of Cardio Drumming हृदय स्वास्थ्य में सुधार: कार्डियो ड्रमिंग Cardio drumming) आपके हृदय की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। तनाव और चिंता में राहत: इस व्यायाम के दौरान संगीत के साथ तालमेल बिठाते हुए ड्रमिंग करने से मानसिक शांति मिलती है, जिससे तनाव और चिंता में कमी आती है।

शारीरिक सहनशक्ति में वृद्धि: नियमित रूप से कार्डियो ड्रमिंग Cardio drumming) करने से आपकी शारीरिक सहनशक्ति में सुधार होता है, जिससे आप और भी ज्यादा सक्रिय महसूस करते हैं। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना: यह व्यायाम आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी सहायक होता है।

कैसे करें कार्डियो ड्रमिंग? How to do cardio drumming? इस व्यायाम को करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है – ड्रमस्टिक्स, एक फिटनेस बॉल और एक स्थिर बेस। फिटनेस बॉल को बेस पर रखें और ड्रमस्टिक्स की मदद से उस पर ड्रमिंग करें। संगीत के साथ तालमेल बिठाते हुए इस व्यायाम को करने से आपको अधिक आनंद मिलेगा और आपकी कैलोरी भी तेजी से बर्न होगी।

कार्डियो ड्रमिंग का इतिहास कार्डियो ड्रमिंग Cardio drumming) की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इस विधि को विकसित करने का श्रेय डॉ. मिशेल अनरौ को जाता है, जिन्होंने जापान के ताइको ड्रमिंग से प्रेरणा लेकर इसे एक एरोबिक वर्कआउट में बदल दिया। इसके अलावा, कैरी एकिन्स ने 2001 में “ड्रम्स अलाइव!” प्रोग्राम विकसित किया, जिसने इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता दिलाई।

यदि आप जिम में एक ही तरह के बोरिंग व्यायाम से थक चुके हैं और कुछ नया और रोचक करना चाहते हैं, तो कार्डियो ड्रमिंग Cardio drumming) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपको फिट रखने में मदद करेगा, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। तो, आज ही कार्डियो ड्रमिंग को अपने फिटनेस रूटीन में शामिल करें और म्यूजिक के साथ फिटनेस का मजा उठाएं।