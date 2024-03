दुनिया में हर आठवां व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त: लैंसेट

एक नए अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में हर आठवां व्यक्ति यानी एक अरब से अधिक लोग मोटापे से ग्रस्त हैं. मोटापा हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है. यह अध्ययन चिकित्सा पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित हुआ है.

Every eighth person in the world is obese: Lancet