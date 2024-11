Weight loss करना हो या तंदुरुस्ती चाहिए? जानें, फल और जूस में क्या है बेहतर

1. साबूत फल: स्वास्थ्य के लिए वरदान Whole fruits: a boon for health Weight loss with whole fruits : न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, साबूत फल (whole fruits) सेहत के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। उन्होंने बताया, “फलों में पाए जाने वाले फाइबर हमारे पाचन से जुड़े रोगों में लाभकारी साबित होते हैं और यह हमें केवल साबूत फल खाने से ही मिल सकते हैं।” इसके अतिरिक्त, फलों में विभिन्न विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं।

2. जूस का सेवन: फायदे और सीमाएं जब हम फलों को जूस में बदलते हैं, तो उसमें से अधिकतर फाइबर हट जाता है। फलों का जूस पीने से शरीर को फाइबर नहीं मिलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है।“ हालांकि, डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति में जूस का सेवन शरीर को जल्दी से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। लेकिन यदि वजन कम करने का लक्ष्य हो, तो जूस के बजाय साबूत फल अधिक प्रभावी होते हैं।

4. डिहाइड्रेशन के लिए फल और जूस दोनों लाभकारी यदि शरीर में पानी की कमी महसूस हो रही हो, तो फल और उसका जूस दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। जूस शरीर में तरलता बनाए रखने में सहायक होता है, जबकि साबूत फल फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि डिहाइड्रेशन के अलावा सामान्य स्थितियों में फाइबर की पूर्ति के लिए साबूत फल बेहतर विकल्प हैं।

5. वजन कम करने की चाहत हो, तो साबूत फलों का चुनाव करें Weight loss with whole fruits यदि आप वजन घटाने (Weight loss) की कोशिश में हैं, तो फलों का सेवन करना बेहतर है। जूस पीने की बजाय साबूत फलों का सेवन करें, जिससे शरीर में फाइबर की पूर्ति होती है और भूख नियंत्रित रहती है।” साथ ही, पैक्ड जूस से दूरी बनाए रखें क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में शुगर होती है, जो वजन बढ़ा सकती है।

