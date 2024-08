Neeraj Chopra’s Weight Loss Journey : सरल आहार और स्वदिष्ट मिठाइयों की दुनिया

बचपन में बहुत मोटे थे नीरज चोपड़ा Neeraj Chopra was very fat in his childhood नीरज चोपड़ा, जो भारत के एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट हैं, ने अपने बचपन में मोटापे से जूझने की बात की है। चोपड़ा ने खुलासा किया कि जब वह छोटे थे, तो उनका वजन अधिक था और उन्हें बच्चों द्वारा मजाक का सामना करना पड़ता था।



जेवेलिन: बदलाव की शुरुआत Javelin: The beginning of change नीरज ने बताया कि उनका शरीर बदलने की इच्छा तब शुरू हुई जब उन्होंने 2011 में जेवेलिन थ्रो को अपनाया। उन्होंने कहा, “मैंने सोचा कि अपने शरीर को बदलना है और इसे सही करना है। सब कुछ बदल गया जब मैं स्टेडियम गया और जेवेलिन से जुड़ा।”



एक साधारण और प्रभावी आहार A simple and effective diet

नीरज चोपड़ा अपनी डाइट को बहुत ही सरल रखते हैं। उनका नाश्ता, जो उनके प्रशिक्षण सत्रों के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसमें शामिल हैं:

फ्रूट्स और दही : नाश्ते में फलों, दही, और ओट्स के साथ तीन-चार अंडे और दो टुकड़े ब्रेड होते हैं।



: नाश्ते में फलों, दही, और ओट्स के साथ तीन-चार अंडे और दो टुकड़े ब्रेड होते हैं। पल्सेस और सब्जियाँ: दालें, सब्जियाँ, चिया बीज, उबली हुई सब्जियाँ और सलाद उनकी डाइट का हिस्सा होते हैं।



नीरज चोपड़ा की पसंदीदा मिठाइयाँ Neeraj Chopra’s favourite sweets

नीरज चोपड़ा मिठाइयों के शौक़ीन भी हैं। उन्होंने अपने पसंदीदा मिठाइयों के बारे में खुलासा किया: नीरज चोपड़ा मिठाइयों के शौक़ीन भी हैं। उन्होंने अपने पसंदीदा मिठाइयों के बारे में खुलासा किया: