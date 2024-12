क्या है ‘One meal a day’ डाइट? तेजी से वजन घटाने का नया फॉर्मूला?

क्या है ‘वन मील ए डे’ आहार? What is the ‘One Meal a Day’ diet? इस आहार को 23:1 इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति दिनभर सिर्फ एक समय भोजन करता है, आमतौर पर रात में।

फास्टिंग की अवधि: 23 घंटे।

खाने का समय: 1 घंटे की विंडो।

भोजन की छूट: खाने में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होती।

कुछ लोग इस आहार में एक या दो हल्के स्नैक्स भी शामिल करते हैं।

One meal a day diet : आहार के फायदे वजन घटाने में सहायक: कैलोरी सेवन में कटौती से वजन और वसा तेजी से कम हो सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर पर नियंत्रण: यह आहार एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) को कम कर सकता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है।

सूजन कम करना: फास्टिंग से शरीर में सूजन के मार्कर्स कम हो सकते हैं।

दीर्घायु और मानसिक स्वास्थ्य: यह आहार न्यूरोडीजेनेरेशन को धीमा कर सकता है और लंबी उम्र में सहायक हो सकता है।

One meal a day diet : जोखिम और सावधानियां हालांकि यह आहार वजन घटाने में मदद करता है, लंबे समय तक इसे अपनाने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर: अत्यधिक कैलोरी कटौती से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

लो ब्लड शुगर: टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है।

हालांकि यह आहार वजन घटाने में मदद करता है, लंबे समय तक इसे अपनाने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर: अत्यधिक कैलोरी कटौती से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

लो ब्लड शुगर: टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है।

शारीरिक समस्याएं: चक्कर आना, मितली, थकान, चिड़चिड़ापन और कब्ज जैसे लक्षण हो सकते हैं।

– गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

– बच्चे, किशोर, और बुजुर्ग।

– खाने के विकार से ग्रस्त लोग। ‘वन मील ए डे’ आहार अल्पकालिक वजन घटाने के लिए प्रभावी हो सकता है। लेकिन लंबे समय तक इसे अपनाने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप इस आहार को आजमाने का सोच रहे हैं, तो पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।