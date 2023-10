गर्भवती होने से पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 आसान तरीके

Submitted by:

जयपुरPublished: Oct 12, 2023 11:51:34 am

हर मां चाहती है कि उसका होने वाला शिशु स्वस्थ हो। लेकिन इसके लिए गर्भधारण से पहले जीवनशैली में कुछ अच्छी आदतों को अपनाना बेहद जरूरी है। उन्हें अपने शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करने के लिए अत्यधिक ख्याल रखना चाहिए। यदि कोई महिला गर्भवती होना चाहती है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें-

Tips to Prepare Your Body for Pregnancy'