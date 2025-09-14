लंदन में सड़कों पर जुटे 1 लाख लोग, इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जमकर मचाया बवाल, 26 पुलिसकर्मी घायल

रॉबिंस की रैली 'स्टैंड अप टू रेसिज्म' के साथ हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़पें भी हुईं। पुलिस ने 'यूनाइट द किंगडम' रैली के प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा लाइनों को तोड़ने से रोका। वहीं, रॉबिन्स ने भीड़ को देशभक्त करार दिया। रॉबिन्स ने X पर लिखा कि हम अपनी आजादी के लिए एकजुट हुए हैं। लंदन की सड़कों पर लाखों लोग जुटे हुए हैं। इस दौरान लोगों ने यूनियन जैक और लाल-सफेद सेंट जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। वहीं, कुछ लोगों ने इजरायली झंडे भी लहराए।