पाकिस्तान में 11 उग्रवादी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अस्थिरता बनी हुई है। बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग तेज़ होती जा रही है। वहीं पाकिस्तानी सरकार और सेना के प्रति बलूचों के मन में नफरत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आए दिन ही बलूच उग्रवादी प्रांत में सेना और अन्य सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाते रहते हैं। सेना भी इन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। पिछले 24 घंटों में इसी तरह के मामले देखे गए।