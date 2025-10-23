Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान में 11 उग्रवादी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अस्थिरता बरकरार है। पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान में 11 उग्रवादी और 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Security forces in Balochistan

Security forces in Balochistan (Photo - IANS)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अस्थिरता बनी हुई है। बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग तेज़ होती जा रही है। वहीं पाकिस्तानी सरकार और सेना के प्रति बलूचों के मन में नफरत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आए दिन ही बलूच उग्रवादी प्रांत में सेना और अन्य सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाते रहते हैं। सेना भी इन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। पिछले 24 घंटों में इसी तरह के मामले देखे गए।

11 उग्रवादी ढेर

बलूचिस्तान प्रांत के चागई जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों ने एक पहाड़ी इलाके को घेर लिया, जहाँ उग्रवादी छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हुई गोलीबारी में 6 उग्रवादी मारे गए। वहीं सीबी जिले में भी सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 को मार गिराया। सुरक्षा बलों की इन दोनों कार्रवाइयों में कुल 11 बलूच उग्रवादी ढेर हो गए।

हथियार और गोला-बारूद जब्त

दोनों जगहों से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ ज़ब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोग पहले भी सुरक्षाकर्मियों, पुलिस और लेवी कर्मियों पर हुए हमलों में शामिल रहे हैं।

3 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत

बुधवार को बलूचिस्तान में सिर्फ उग्रवादी ही नहीं, सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। नोशकी जिले में उग्रवादियों की गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी मारे गए। वहीं कच्छी जिले के सन्नी शोरान इलाके में एक लैंडमाइन विस्फोट में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इस विस्फोट ने गश्ती वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दोनों हमलों में कुल 3 सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी।

Updated on:

23 Oct 2025 01:57 pm

Published on:

23 Oct 2025 01:54 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में 11 उग्रवादी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत

