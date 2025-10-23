अमेरिका ने ड्रग्स से लदी नाव पर दागी मिसाइल, 3 नार्को-आतंकियों की मौत

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) में पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल इसमें सुधार होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साफ कर रखा है कि अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए दूसरे देशों, खास तौर पर वेनेज़ुएला के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इसी के तहत कैरेबियन सागर क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना अक्सर ही ड्रग्स से लदी नावों को निशाना बनाती है और अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है। हालांकि इस बार अमेरिका ने यह मिसाइल अटैक पैसिफिक सागर क्षेत्र में किया।