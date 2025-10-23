अमेरिका ने ड्रग्स से लदी नाव पर दागी मिसाइल, 3 नार्को-आतंकियों की मौत

US strikes alleged drugs carrying boat (Photo - Video screenshot)
अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) में पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल इसमें सुधार होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साफ कर रखा है कि अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए दूसरे देशों, खास तौर पर वेनेज़ुएला के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इसी के तहत कैरेबियन सागर क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना अक्सर ही ड्रग्स से लदी नावों को निशाना बनाती है और अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है। हालांकि इस बार अमेरिका ने यह मिसाइल अटैक पैसिफिक सागर क्षेत्र में किया।
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ (Pete Hegseth) ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि बुधवार को ट्रंप के निर्देश पर पैसिफिक सागर क्षेत्र में ड्रग्स से लदी एक नाव पर मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले में नाव के परखच्चे उड़ गए। इस तरह का यह 8वां हमला है।
हेग्सेथ ने बताया कि इस मिसाइल अटैक में नाव पर सवार सभी 3 नार्को-आतंकियों की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री के अनुसार नार्को-आतंकी अमेरिकी शहरों में जानलेवा ड्रग्स की तस्करी करते हैं। हेग्सेथ ने साफ कर दिया कि अमेरिका इस तरह के नार्को-आतंकियों को ढूंढकर मारेगा और ऐसा करना जारी रखेगा जब तक कि अमेरिकी लोगों के लिए ड्रग्स का खतरा मिट न जाए।
