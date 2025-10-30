Patrika LogoSwitch to English

सड़कों पर बिछ गई 100 से अधिक लाशें, ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ ब्राजील पुलिस ने छेड़ दी जंग

Brazil anti drug raids: ब्राजील की सड़कों पर बीते दिनों खूनी संग्राम हुआ। ब्राजील पुलिस की कार्रवाई में ड्रग्स कार्टेल से जुड़े 115 लोग मारे गए, जबकि 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई। हैरानी की बात यह है कि इस कार्रवाई के बारे में राष्ट्रपति लूला को पता नहीं था। पढ़ें पूरी खबर

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 30, 2025

Brazilian police

ब्राजील पुलिस (फोटोःIANS)

Brazil anti drug raids: ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो (Rio de Janeiro) की सड़कें खून से लाल हो गई। ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ पुलिस ने सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है। पुलिस और ड्रग्स कार्टेल की लड़ाई में 119 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों के परिजनों ने मृतकों के शवों को सड़क किनारे कतार से लगा दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी मृतकों का आंकड़ा देखकर चौंक गए। संयुक्त राष्ट्र और सोशल एक्टिविस्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताई है, जबकि रियो की प्रांतीय सरकार ने इसे अपनी सफलता करार दिया है। यह कार्रवाई ब्राजील के अमेजन शहर के बेलेम में होने वाली COP 30 ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की मीटिंग से कुछ दिन पहले ही हुई है।

'पुलिस नरसंहार करने आई थी'

ब्राजील की पुलिस की कार्रवाई को लेकर वहां की एक स्थानीय महिला ने मीडियो को बताया कि पुलिस नरसंहार करने आई थी। यह कोई पुलिस ऑपरेशन नहीं था। वे सीधे लोगों को मारने आए थे। विदेशी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एनकाउंटर के बाद एक व्यक्ति का सिर कटा हुआ मिला, जबकि दूसरे का चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। शवों को कतारों से रखा गया था।

2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने लिए एनकाउंटर में हिस्सा

इस ऑपरेशन में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों, हेलीकॉप्टरों से ड्रग्स कार्टेल पर हमला किया, जबकि ड्रग्स कार्टेल ने पुलिस पर बमों और ड्रोन्स से हमले किए। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने बसों को जब्त कर लिया और उनका इस्तेमाल मुख्य राजमार्गों पर बैरिकेड लगाने के लिए किया। उन्होंने पुलिस पर विस्फोटकों से हमला करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया।

राष्ट्रपति को नहीं थी घटना की जानकारी

राज्य के गवर्नर क्लाउडियो कास्त्रो ने इस रेड को “नार्कोटेररिज़्म” के खिलाफ एक सफलता बताया और कहा कि एनकाउंटर में चार पुलिसकर्मी मारे गए हैं। वहीं, देश के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि इस ऑपरेशन की केंद्रीय सरकार को जानकारी नहीं थी। केंद्रीय कानून मंत्री रिकार्डो ने कहा कि राष्ट्रपति मौतों का आंकड़ा देखकर हैरान रह गए।

UN महासचिव ने जताई चिंता

एक्टिविस्ट राउल सैंटियागो ने कहा कि कई लोगों को फांसी दी गई है। उनमें से कई को सिर के पिछले हिस्से या पीठ में गोली मारी गई। इसे सार्वजनिक सुरक्षा नहीं कहा जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मौतों की संख्या पर चिंता जताई। साथ ही, त्वरित जांच की मांग की है। पिछले वर्ष शहर में पुलिस अभियानों के दौरान लगभग 700 लोगों की मौत हुई थी

Published on:

30 Oct 2025 07:40 am

Hindi News / World / सड़कों पर बिछ गई 100 से अधिक लाशें, ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ ब्राजील पुलिस ने छेड़ दी जंग

