सड़कों पर बिछ गई 100 से अधिक लाशें, ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ ब्राजील पुलिस ने छेड़ दी जंग

Brazil anti drug raids: ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो (Rio de Janeiro) की सड़कें खून से लाल हो गई। ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ पुलिस ने सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है। पुलिस और ड्रग्स कार्टेल की लड़ाई में 119 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों के परिजनों ने मृतकों के शवों को सड़क किनारे कतार से लगा दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी मृतकों का आंकड़ा देखकर चौंक गए। संयुक्त राष्ट्र और सोशल एक्टिविस्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताई है, जबकि रियो की प्रांतीय सरकार ने इसे अपनी सफलता करार दिया है। यह कार्रवाई ब्राजील के अमेजन शहर के बेलेम में होने वाली COP 30 ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की मीटिंग से कुछ दिन पहले ही हुई है।