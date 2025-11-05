14 भारतीय हिंदुओं को पाकिस्तान ने इस खास अवसर पर नहीं दी एंट्री, कहा – “तुम सिख नहीं हो”

गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर 14 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें काफी निराशा हुई। दरअसल ये सभी तीर्थयात्री पाकिस्तान के ननकाना साहिब जाने वाले सिखों के एक ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे थे। जब ये लोग वाघा बॉर्डर पर पहुंचे, तब अन्य सिख तीर्थयात्रियों को तो एंट्री दे दी गई, लेकिन इन 14 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई।