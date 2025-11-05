Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

14 भारतीय हिंदुओं को पाकिस्तान ने इस खास अवसर पर नहीं दी एंट्री, कहा – “तुम सिख नहीं हो”

Guru Nanak Jayanti: 14 भारतीय हिंदुओं को पाकिस्तान में एंट्री नहीं दी गई। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 05, 2025

14 Indian Hindus denied entry in Pakistan

14 Indian Hindus denied entry in Pakistan

गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर 14 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें काफी निराशा हुई। दरअसल ये सभी तीर्थयात्री पाकिस्तान के ननकाना साहिब जाने वाले सिखों के एक ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे थे। जब ये लोग वाघा बॉर्डर पर पहुंचे, तब अन्य सिख तीर्थयात्रियों को तो एंट्री दे दी गई, लेकिन इन 14 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई।

एंट्री न देने की क्या बताई वजह?

14 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने धर्म के आधार पर एंट्री नहीं दी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा, "तुम सिख नहीं हो, इसलिए तुम नहीं जा सकते।"

धर्म के आधार पर भेदभाव

इन 14 तीर्थयात्रियों ने वीज़ा और अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी रेंजर्स और इमीग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें बस से उतार दिया और आगे नहीं जाने दिया। अधिकारियों ने उनके दस्तावेजों में लिखे धर्म के आधार पर उन्हें पाकिस्तान में एंट्री नहीं दी और कहा, "तुम हिंदू हो। अपने मंदिरों में जाकर दर्शन करो।"

भारत में विरोध

भारत में इस मामले का विरोध हो रहा है। भारतीय अधिकारियों ने इसे भेदभावपूर्ण करार देते हुए गुरु नानक जी की शिक्षा के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर भी #BoycottPakistan ट्रेंड कर रहा है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप ने सूडान में युद्धविराम का दिया प्रस्ताव, सेना ने ठुकराया
विदेश
Donald Trump's Sudan ceasefire proposal rejected by army

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

05 Nov 2025 04:34 pm

Hindi News / World / 14 भारतीय हिंदुओं को पाकिस्तान ने इस खास अवसर पर नहीं दी एंट्री, कहा – “तुम सिख नहीं हो”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जोहरान ममदानी का भारत के इस शहर से क्या है कनेक्शन

Zohran Mamdani Odisha Roots
राष्ट्रीय

अब पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे GenZ, सरकार और सेना के खिलाफ शुरु किया आंदोलन

protest in pakistan
विदेश

जोहरान ममदानी: न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन कर रचा इतिहास, इस्लामिक देशों के लिए नई उम्मीद

Zohran Mamdani
विदेश

गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की बचत के 1.2 करोड़ किए खर्च, वजह जानकार शख्स के उड़े होश

Woman spends boyfriend's savings
विदेश

क्या भारतवंशी ममदानी, ट्रंप से टकराव के बिना काम कर सकेंगे ? ग्लोबल संघर्ष और भारत कनेक्शन

Mamdani Trump Global Struggle India
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.