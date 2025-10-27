20 वर्षीय भारतवंशी युवती का यूके में रेप, पुलिस ने की रेपिस्ट की तलाश शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और रेपिस्ट की तलाश भी। पीड़िता ने बताया कि वह रेपिस्ट को नहीं जानती थी। पुलिस के अनुसार रेपिस्ट की उम्र 30 से ज़्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी की है जिसमें रेपिस्ट को देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उसके छोटे बाल है और घटना के समय उसने ब्लैक टीशर्ट और ब्लू जींस पहनी हुई थी। पुलिस ने जनता से अपील की गई है कि अगर उनके पास रेपिस्ट के बारे में कोई भी जानकारी है, तो तुरंत पुलिस को बताए।