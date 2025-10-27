Patrika LogoSwitch to English

20 वर्षीय भारतवंशी युवती का यूके में रेप, पुलिस ने की रेपिस्ट की तलाश शुरू

यूके में एक 20 वर्षीय भारतीय युवती के रेप का मामला सामने आया है। इस रेप को नस्लवाद से प्रेरित बताया जा रहा है।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 27, 2025

Rape

Indian origin girl raped in UK (Representational Photo)

दुनियाभर में नस्लवाद (Racism) की वजह से आपराधिक मामले कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला अब यूके में सामने आया है। यूके (UK) में वेस्ट मिडलैंड्स के वॉल्सॉल शहर में भारतीय मूल की एक 20 वर्षीय युवती के साथ रेप (Rape) का मामला सामने आया है। रेप की यह घटना शनिवार को शहर के पार्क हॉल इलाके में हुई और इसे नस्लवाद से प्रेरित बताया जा रहा है।

घर में घुसकर किया रेप

जानकारी के अनुसार रेपिस्ट, पीड़िता के घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद वह तुरंत ही घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता काफी परेशान है। वह अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसे चोट भी आई है।

पुलिस ने की तलाश शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और रेपिस्ट की तलाश भी। पीड़िता ने बताया कि वह रेपिस्ट को नहीं जानती थी। पुलिस के अनुसार रेपिस्ट की उम्र 30 से ज़्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी की है जिसमें रेपिस्ट को देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उसके छोटे बाल है और घटना के समय उसने ब्लैक टीशर्ट और ब्लू जींस पहनी हुई थी। पुलिस ने जनता से अपील की गई है कि अगर उनके पास रेपिस्ट के बारे में कोई भी जानकारी है, तो तुरंत पुलिस को बताए।

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Oct 2025 10:09 am

Published on:

27 Oct 2025 09:56 am

Hindi News / World / 20 वर्षीय भारतवंशी युवती का यूके में रेप, पुलिस ने की रेपिस्ट की तलाश शुरू

