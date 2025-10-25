“भारत से जंग में कभी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को जीत”, पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट का बड़ा खुलासा

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच जो तनाव कई सालों से चला आ रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। दोनों देशों में अब तक हुए हर युद्ध और अन्य झड़पों में भारत के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। कुछ महीने पहले ही 'पहलगाम आतंकी हमले' (Pahalgam Terrorist Attack) का जवाब देने के लिए भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद भी दोनों देशों के बीच कुछ दिन तक झड़प चली, जिसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था। बाद में पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत सीज़फायर पर सहमत हो गया था। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति खत्म नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर अब पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट ने एक बड़ा खुलासा किया है।