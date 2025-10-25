“भारत से जंग में कभी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को जीत”, पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट का बड़ा खुलासा

John Kiriakou (Photo - ANI)
भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच जो तनाव कई सालों से चला आ रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। दोनों देशों में अब तक हुए हर युद्ध और अन्य झड़पों में भारत के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। कुछ महीने पहले ही 'पहलगाम आतंकी हमले' (Pahalgam Terrorist Attack) का जवाब देने के लिए भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद भी दोनों देशों के बीच कुछ दिन तक झड़प चली, जिसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था। बाद में पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत सीज़फायर पर सहमत हो गया था। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति खत्म नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर अब पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट ने एक बड़ा खुलासा किया है।
अमेरिका (United States Of America) की खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) के पूर्व एजेंट जॉन किरियाको (John Kiriakou) ने एक बड़ा बयान दिया है। किरियाको ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भारत से जंग में पाकिस्तान को कभी भी जीत नहीं मिलेगी।
सीआईए में 15 साल अपनी सेवा दे चुके किरियाको ने इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच की असहजता और पाकिस्तान में आतंकवाद-रोधी अभियानों का नेतृत्व करने के अपने कई सालों के बारे में खुलकर बात की और साफ कर दिया कि भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं होगा। किरियाको ने यह भी कहा कि भारत को उकसाकर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा।
किरियाको ने अमेरिका की एक नीति की बड़ी नाकामी का भी खुलासा किया। किरियाको ने बताया कि सऊदी अरब (Saudi Arabia) की सरकार के हस्तक्षेप के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु बम के निर्माता और परमाणु तकनीक के व्यापक प्रसारक अब्दुल कादिर खान (Abdul Qadeer Khan) को खत्म करने से परहेज किया था। किरियाको ने बताया कि अमेरिका के पास खान के बारे में सटीक जानकारी थी और उसे मारा जा सकता था, लेकिन सऊदी अरब की सरकार के दबाव की वजह से अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। किरियाको ने आगे कहा कि परमाणु महत्वाकांक्षाओं की वजह से सऊदी अरब ने खान को संरक्षण दिया हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग