USA Iran Tension: जब ईरान ने अमेरिका को ला दिया था घुटनों पर, बंधक बने थे 66 अमेरिकी, दशकों पुरानी है ये दुश्मनी

उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे आतंकवाद बताया। बंधकों की रिहाई को लेकर कूटनीतिक दवाब डाले गए। 14 नवंबर 1979 को अमेरिका ने ईरानी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंधकों की रिहाई की मांग की, लेकिन ईरानी शासन ने अमेरिकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। फिर अमेरिका ने गुप्त सैन्य अभियान की योजना बनाई। अप्रैल 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च किया गया। डेल्टा फोर्स के 118 सैनिकों को ईरान की राजधानी तेहरान के पास रेगिस्तान में उतारा गया। लेकिन तीन हेलीकॉप्टर खराब हो गए और अभियान रद्द करना पड़ा। वापसी में एक हेलीकॉप्टर और C-130 विमान टकरा गए, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान ने इसे अल्लाह का हस्तक्षेप बताया और मारे गए अमेरिकी सैनिकों के शवों को प्रदर्शित किया। उधर, बंधक बनाए गए 52 अमेरिकी नागरिकों को मानसिक यातना का शिकार होना पड़ा।