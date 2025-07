Ring of Fire बेल्ट में आते हैं 80% सबसे तेज भूकंप, यहां 9.5 की तीव्रता के लग चुके हैं झटके, 8.8 मेग्नीट्यूड पर भी कोई क्यों नहीं हुआ हताहत?

Ring Of Fire know for Volcanoes and Earthquake: रूस की राजधानी मास्को से 6500 किलोमीटर सुदूर पूर्व कामचटका प्रायद्वीप (Earthquake in Kamchatka Peninsula) ने में 8.8 तीव्रता का भूकंप बुधवार (Russia 8.8 Magnitude earthquake) को आया। यह रूस में अब तक आ चुके सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। रूस में आया भूकंप दुनिया में आए सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों में से छठा सबसे अधिक तेज भूकंप था। इसके चलते सुनामी (Tsunami) भी उत्पन्न हुई और इसका असर उत्तरी प्रशांत महासागर (Northern Pacific Ocean) के दोनों ओर के कई तटीय देशों को प्रभावित किया। इसका केंद्र प्रशांत महासागर के परिक्षेत्र में स्थित भूकंपीय पट्टी पर स्थित है और इसे आमतौर पर 'रिंग ऑफ फायर' (Ring Of Fire) के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय पट्टी है, जहाँ पृथ्वी के 80% सबसे बड़े भूकंप आते हैं।