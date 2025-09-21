युगांडा की क्योगा झील में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 36 लोग थे सवार, 7 की मौत

उत्तरी युगांडा के अमोलतार जिले में क्योगा झील में एक नाव पलट गई। नाव में 36 लोग सवार थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नाव अची उप काउंटी के किरयांगा गांव के पास पलट गई। इस नाव पर कुल 36 लोग सवार थे। यह घटना किरयांगा लैंडिंग स्थल से लगभग 400 मीटर की दूरी पर हुई, जब इंजन वाली नाव एक स्थिर पेड़ के ठूंठ से टकरा गई, जिससे नाव पलट गई।