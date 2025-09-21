युगांडा की क्योगा झील में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 36 लोग थे सवार, 7 की मौत

उत्तरी युगांडा के अमोलतार जिले में क्योगा झील में एक नाव पलट गई। नाव में 36 लोग सवार थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नाव अची उप काउंटी के किरयांगा गांव के पास पलट गई। इस नाव पर कुल 36 लोग सवार थे। यह घटना किरयांगा लैंडिंग स्थल से लगभग 400 मीटर की दूरी पर हुई, जब इंजन वाली नाव एक स्थिर पेड़ के ठूंठ से टकरा गई, जिससे नाव पलट गई।
पुलिस ने कहा कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अमोलतार स्वास्थ्य केंद्र IV के शवगृह ले जाया गया। बता दें कि युगांडा की झीलों पर नाव दुर्घटनाएं आम हैं, जिनके लिए अक्सर क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने और खराब मौसम को ज़िम्मेदार बताया जाता है।
बता दें कि पिछले महीने नाइजीरिया में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें 60 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इस घटना में दर्जनों लोगों को बचा लिया था।
घटना पर नाइजीरिया के मंत्री ने एक्स पर दुख व्यक्त किया था। मंत्री ने कहा- यह घटना राज्य में विनाशकारी बाढ़ के कहर के बमुश्किल चार महीने बाद हुई। संघीय सरकार, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (NEMA) के माध्यम से पीड़ितों के परिवारों और बचे लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी और नाइजर राज्य सरकार के साथ मिलकर तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करेगी।
स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पाया कि नाव में क्षमता से अधिक सवारी थी और वह एक पेड़ से ठूंठ से टकरा गई। इसके बाद नाव पलट गई।