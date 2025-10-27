35 हजार का खिलौना बना आग का गोला, आप भी हो जाएं सावधान!

लीथियम आयन बैटरी में विस्फोट की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। 18 अक्टूबर को एयर चाइना की फ्लाइट में इसी तरह की घटना हुई थी। फ्लाइट में रखे एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसी तरह, 9 मार्च को राजस्थान में मोबाइल की बैटरी फटने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया था। चार्जिंग के समय बैटरी में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे युवक के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। पिछले साल अमेरिका से आई एक खबर भी सुर्खियों में रही थी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक पालतू कुत्ते ने लीथियम आयन बैटरी बचा ली थी, जिससे घर में आग लग गई थी।