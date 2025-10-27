35 हजार का खिलौना बना आग का गोला, आप भी हो जाएं सावधान!

(Photo-AI)
बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाला खिलौना एक परिवार के आंसुओं की वजह बन गया। ब्रिटेन में रहने वाले इस परिवार ने अपने बच्चे की खुशी के लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीदी थी। हाल ही में इस खिलौना कार में अचानक आग लग गई और पूरा घर काले धुएं के आगोश में समा गया। गनीमत इतनी रही कि जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय घर पर कोई नहीं था।
ब्रिटेन निवासी मिया विलियमसन ने बताया कि उनके बच्चे को रिमोट से चलने वाली कार बहुत पसंद है। बच्चे की खुशी का ख्याल रखते हुए उन्होंने एक नामी कंपनी का खिलौना खरीदा, जो लीथियम बैटरी से चलता है। चंद रोज पहले जब बच्चे के पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर कोयले की तरह काला हो गया है। अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बताया कि बैटरी में आग लगने के चलते ऐसा हुआ है।
'द सन' की रिपोर्ट के अनुसार, मिया विलियमसन ने बताया कि जहां खिलौना रखा था, वहां कोई अन्य सामान नहीं था। इस वजह से आग ज्यादा नहीं फैल पाई, अन्यथा पूरा घर राख के ढेर में तब्दील हो गया होता। हालांकि, घर को पहले वाली स्थिति में लौटाने के लिए उन्हें कुछ दिन तक दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। मिया ने कहा कि सौभाग्य से हादसे के समय घर पर कोई नहीं था, वरना पता नहीं क्या होता। उन्होंने सभी पैरेंट्स से अपील करते हुए कहा है कि इस तरह के खिलौने खरीदते समय सावधान रहें।
पीड़ित मां ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने सस्ता नहीं बल्कि एक नामी कंपनी का महंगा खिलौना खरीद था। लीथियम बैटरी से चलने वाली खिलौना कार के लिए उन्होंने £300 (35,308.89 रुपए) खर्च किए थे। डेवोन फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के अनुसार, लिथियम-आयन बैटरी उच्च तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील और स्वाभाविक रूप से ज्वलनशील होती हैं। ये आग को तेजी से फैलाती हैं और उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक चार्जिंग, शॉर्ट-सर्किट, पानी में डूबने या फिर क्षतिग्रस्त होने के चलते इनमें आग का खतरा रहता है। लिहाजा इनके इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए।
डेवोन फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के एक्स्पर्ट्स की सलाह है कि लीथियम बैटरी से चलने वाली डिवाइस को रात में सोते समय चार्ज करने से बचना चाहिए। साथ ही घर से बाहर जाते समय सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी डिवाइस चार्जिंग पर न हो। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद प्लग बंद कर दें। हमेशा निर्माता द्वारा अनुशंसित चार्जर का ही इस्तेमाल करें। बिस्तर जैसी नरम, ज्वलनशील सतहों पर चार्ज करने से बचें। यदि बैटरी अत्यधिक गर्म हो रही है या फूल गई है, तो उसका इस्तेमाल न करें। मिया विलियमसन ने अपने टिकटॉक हैंडल @miawilliamson3 पर पूरी घटना की जानकारी दी है। उनका यह पोस्ट वायरल हो रहा है।
लीथियम आयन बैटरी में विस्फोट की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। 18 अक्टूबर को एयर चाइना की फ्लाइट में इसी तरह की घटना हुई थी। फ्लाइट में रखे एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसी तरह, 9 मार्च को राजस्थान में मोबाइल की बैटरी फटने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया था। चार्जिंग के समय बैटरी में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे युवक के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। पिछले साल अमेरिका से आई एक खबर भी सुर्खियों में रही थी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक पालतू कुत्ते ने लीथियम आयन बैटरी बचा ली थी, जिससे घर में आग लग गई थी।
