पैसे लेकर करता था ट्रू क्राइम पॉडकास्ट, इस बड़े पत्रकार का निकला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

ABC Reporter Scandal: ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सरकारी चैनल एबीसी के मशहूर इनवेस्टिगेटिव रिपोर्टर ( ABC Reporter Scandal ) महमूद फ़ज़ल इन दिनों बुरी तरह फंस गए हैं। वजह है एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट (Mahmood Fazal Podcast), जिसे पैसा दे रहा था एक विदेशी क्रिप्टो जुआ घर, और आरोप है कि इसके लिए फ़ज़ल ने नकद हज़ारों डॉलर वसूल किए – वो भी अपने बॉस को बिना बताए। मीडिया रिपोटर्स से इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब मेलबर्न के मशहूर “आउटलॉ जर्नलिस्ट” रयान नौमेन्को ने अपना पॉडकास्ट “वर्ड ऑन द स्ट्रीट” लॉन्च किया। फ़ज़ल को गेस्ट बनाने के लिए नौमेन्को ने उन्हें को-होस्ट बनाया।