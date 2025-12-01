पैसे लेकर करता था ट्रू क्राइम पॉडकास्ट, इस बड़े पत्रकार का निकला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार मेहमूद फ़ज़ल। ( फोटो: पत्रिका नेटवर्क.)
ABC Reporter Scandal: ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सरकारी चैनल एबीसी के मशहूर इनवेस्टिगेटिव रिपोर्टर ( ABC Reporter Scandal ) महमूद फ़ज़ल इन दिनों बुरी तरह फंस गए हैं। वजह है एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट (Mahmood Fazal Podcast), जिसे पैसा दे रहा था एक विदेशी क्रिप्टो जुआ घर, और आरोप है कि इसके लिए फ़ज़ल ने नकद हज़ारों डॉलर वसूल किए – वो भी अपने बॉस को बिना बताए। मीडिया रिपोटर्स से इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब मेलबर्न के मशहूर “आउटलॉ जर्नलिस्ट” रयान नौमेन्को ने अपना पॉडकास्ट “वर्ड ऑन द स्ट्रीट” लॉन्च किया। फ़ज़ल को गेस्ट बनाने के लिए नौमेन्को ने उन्हें को-होस्ट बनाया।
आरोप है कि फ़ज़ल ने पहले एपिसोड के लिए तुरंत 7500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर नकद मांगे। इस पर नौमेन्को को सुबह-सुबह एटीएम के चक्कर लगाने पड़े, तभी फ़ज़ल माइक के सामने आए। आरोप है कि दूसरे एपिसोड के लिए फिर 4000 डॉलर नकद और 1000 डॉलर ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। कुल मिलाकर सिर्फ़ दो एपिसोड में फ़ज़ल ने 12,500 डॉलर से ज़्यादा कमा लिए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नौमेन्को को पता चला कि पॉडकास्ट को फंड कर रही कंपनी “वेगासस्टार्स” एक अनलाइसेंस्ड क्रिप्टो कैसीनो है, जो हर एपिसोड के लिए 25,000 डॉलर दे रही थी।
नौमेन्को ने खुलासा किया कि फ़ज़ल ने एबीसी को एक शब्द भी नहीं बताया कि वो बाहर काम कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। एबीसी के नियम बहुत सख़्त हैं – बाहर का कोई भी पेड काम करने से पहले ऊपर वालों से लिखित मंज़ूरी लेनी पड़ती है। फ़ज़ल ने ये नियम तोड़ा।
जब बात बिगड़ने लगी तो फ़ज़ल और नौमेन्को के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि सिर्फ़ दो एपिसोड के बाद पॉडकास्ट बंद करना पड़ा। अब एबीसी ने आधिकारिक तौर पर इस मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। लेकिन हैरानी की बात है कि कई हफ़्ते बीतने के बावजूद एबीसी ने नौमेन्को से एक भी सवाल नहीं पूछा।
नौमेन्को ने मीडिया से कहा, “एबीसी कह रही है कि जांच चल रही है, लेकिन जांच है कहां ? मुझे एक फोन, एक ईमेल तक नहीं आया। मैंने खुद मेल किए कि मैं सहयोग करने को तैयार हूं – उसके बावजूद जवाब तक नहीं आया।” दूसरी तरफ़ फ़ज़ल का दावा है कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, उन्हें संदर्भ से बाहर दिखाया जा रहा है। उनके वकील रेबेका गिल्स ने कहा कि जो पैसे आए थे, वो फ़ज़ल ने अपने प्रोडक्शन क्रू को देने के लिए लिए थे। उधर नौमेन्को ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार महमूद फ़ज़ल कभी मंगोल्स बाइकर खतरनाक गैंग के सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने 2021 में अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया और एबीसी के मशहूर इनवेस्टिगेटिव प्रोग्राम “फोर कॉर्नर्स” में रिपोर्टर बन गए। उन्हें रिपोर्टिंग के लिए कई अवॉर्ड्स भी मिले। लेकिन अब पुराना अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और नकद लेन-देन का मामला उनकी नौकरी पर भारी पड़ रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक रयान नौमेन्को मेलबर्न के उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं, जो अपराध की दुनिया के अंदर तक पहुंच रखते हैं। वो खुद को “आउटलॉ जर्नलिस्ट” कहते हैं। हाल ही में उनकी मां के घर पर हमला हुआ था। नौमेन्को का दावा है कि हमलावरों को पुलिस अच्छी तरह से जानती है, एक सरगना तो दुबई में बैठा आराम कर रहा है, फिर भी कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई।
