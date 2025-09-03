देश के सबसे बड़े 2 डॉन के बीच कैसे पड़ी फूट, अरुण गवली और दाऊद इब्राहीम की दुश्मनी की कहानी

Dawood Ibrahim Arun Gawli Rivalry: अंडरवर्ल्ड की भी अपनी दुनिया है। हाजी मस्तान के बाद भारत में इन डॅान के नाम पर कभी लोग थर—थर कांपते थे। अरुण गवली और दाऊद इब्राहीम कभी एक ही रास्ते पर थे, लेकिन समय के साथ यह दोस्ती भयानक दुश्मनी (Dawood Ibrahim Arun Gawli Rivalry) में बदल गई। मुंबई की गलियों में खून से लिखी गई इस अंडरवर्ल्ड जंग ने देश की राजनीति और अपराध की दिशा दोनों बदल दी। क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार सन 1980 के दशक में जब मुंबई की सड़कों पर अंडरवर्ल्ड अपना (Mumbai Underworld War) कब्जा जमाने लगा, तब दो नाम धीरे-धीरे उभर कर सामने आए -दाऊद इब्राहीम और अरुण गवली। दोनों का अपराध की दुनिया में लगभग एक ही समय आगाज हुआ। शुरुआत में दाऊद और गवली के नेटवर्क में सीधी टक्कर नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे दोनों का प्रभाव बढ़ा, मुकाबला भी बढ़ता गया। अरुण गवली का ठिकाना था भायखला, जबकि दाऊद का गढ़ था डोंगरी और नागपाड़ा। सन 90 के दशक की शुरुआत तक दोनों के गिरोहों में संपर्क और समझदारी थी, लेकिन जल्द ही इलाके पर कब्जा, फायनेंशियल डील्स, और राजनीतिक संरक्षण को लेकर मतभेद उभरने लगे।