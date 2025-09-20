इज़रायली हमले के 4.5 लाख फिलिस्तीनियों ने छोड़ी गाज़ा सिटी, राष्ट्रपति अब्बास करेंगे यूएनजीए को संबोधित

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी (Gaza City) पर कब्ज़ा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए इज़रायली सेना ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इज़रायली सेना हर दिन भारी बमबारी कर रही है, जिससे गाज़ा सिटी में हर तरफ खौफ का माहौल है। हर दिन कई फिलिस्तीनी इन इज़रायली हमलों में अपनी जान गंवा रहे हैं।
गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार अब तक करीब 4.5 लाख लोग, गाज़ा सिटी छोड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीनी, दक्षिण की ओर सुरक्षित स्थानों पर गए हैं।
इज़रायली हमलों के बीच गाज़ा सिटी में मानवीय संकट बढ़ रहा है। भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य ज़रूरी चीज़ों की कमी हो रही है। अब इज़रायल ने इन चीज़ों की सप्लाई को भी रोक दिया है। इससे गाज़ा सिटी में कुपोषण भी बढ़ रहा है, जिससे बच्चों के साथ ही व्यस्क भी परेशान हैं।
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास (Mahmoud Abbas) अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) को संबोधित करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित इस महासभा के सत्र को अब्बास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया है।