इज़रायली हमले के 4.5 लाख फिलिस्तीनियों ने छोड़ी गाज़ा सिटी, राष्ट्रपति अब्बास करेंगे यूएनजीए को संबोधित

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी (Gaza City) पर कब्ज़ा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए इज़रायली सेना ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इज़रायली सेना हर दिन भारी बमबारी कर रही है, जिससे गाज़ा सिटी में हर तरफ खौफ का माहौल है। हर दिन कई फिलिस्तीनी इन इज़रायली हमलों में अपनी जान गंवा रहे हैं।