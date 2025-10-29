फूड डिलीवरी के बहाने दो महिलाओं के साथ अश्लील हरकत, UK में अफगान शरणार्थी ने की शर्मनाक करतूत

Afghan Asylum Assault: ब्रिटेन में अफगानिस्तान के एक शरणार्थी ने फूड डिलीवरी के बहाने दो महिलाओं के घर जा कर उनके साथ अश्लील हरकतें (Afghan Asylum Assault) कीं। यह शख्स पहले ही ओवरस्टे का फैसला झेल चुका था, फिर भी देश में घूमता रहा। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन ये घटना ब्रिटेन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर रही है। पहली घटना में यह अफगान डिलीवरी बॉय बन कर (UK Delivery Crime) घर पहुँचा। महिला ने दरवाजा खोला तो उसने अंदर घुसने की कोशिश (Overstay Migrant Attack) की। महिला ने चिल्ला कर उसे भगाया, लेकिन वो भागा नहीं। CCTV में कैद वीडियो में साफ दिख गया कि वो महिला को गले लगाने की कोशिश कर रहा था। महिला ने पुलिस को बताया, "मैं डर गई थी, लेकिन हिम्मत जुटा कर दरवाजा बंद किया।" कुछ दिनों बाद वह दूसरी महिला के घर पहुँचा। यहाँ भी डिलीवरी का बहाना बना कर अंदर घुसा। महिला के पति ने CCTV चैक किया तो हड़बड़ा गया। वह अफगान महिला को छूने की कोशिश कर रहा था। पति ने तुरंत पुलिस बुलाई। दोनों घटनाओं में वो एक ही डिलीवरी ऐप से आया था।