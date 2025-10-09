अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी पहुंचे दिल्ली, पाकिस्तान की बढ़ सकती है चिंता

मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान (Pakistan) की चिंता बढ़ सकती है। तालिबान जब से अफगानिस्तान में सत्ता में लौटा है, पाकिस्तान से उसके संबंध काफी खराब रहे हैं। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद भी बढ़ा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा है। तालिबान के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच बॉर्डर पर अलग-अलग मौकों पर मुठभेड़ भी हो चुकी है। तालिबान की वजह से पाकिस्तान पहले से ही परेशान है। अब मुत्ताकी का भारत दौरा, जो भारत-अफगानिस्तान के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए है, पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा सकता है।