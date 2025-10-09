Patrika LogoSwitch to English

विदेश

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी पहुंचे दिल्ली, पाकिस्तान की बढ़ सकती है चिंता

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। अफगान विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 09, 2025

Amir Khan Muttaqi arrives in India

Amir Khan Muttaqi arrives in India (Photo - Randhir Jaiswal on social media)

अफग़ानिस्तान (Afghanistan) के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) आज, गुरुवार, 9 अक्टूबर को भारत (India) आ गए हैं। कुछ देर पहले ही उनका विमान राजधानी दिल्ली में लैंड हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए मुत्ताकी का भारत में स्वागत किया और लिखा कि भारत, उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक है।

कितने दिन भारत में रहेंगे मुत्ताकी?

मुत्ताकी 9-16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। तालिबान (Taliban) सरकार के मंत्री को भारत आने से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council - UNSC) की अनुमति लेनी पड़ी है।

पाकिस्तान की बढ़ सकती है चिंता

मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान (Pakistan) की चिंता बढ़ सकती है। तालिबान जब से अफगानिस्तान में सत्ता में लौटा है, पाकिस्तान से उसके संबंध काफी खराब रहे हैं। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद भी बढ़ा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा है। तालिबान के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच बॉर्डर पर अलग-अलग मौकों पर मुठभेड़ भी हो चुकी है। तालिबान की वजह से पाकिस्तान पहले से ही परेशान है। अब मुत्ताकी का भारत दौरा, जो भारत-अफगानिस्तान के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए है, पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा सकता है।

जयशंकर से होगी मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती पर रहेगा जोर

मुत्ताकी इस दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. jaishankar) से भी मुलाकात करेंगे। अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती लाना है।

