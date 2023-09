अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास में कामकाज किया बंद, विदेश मंत्रालय को भेजा लैटर

नई दिल्लीPublished: Sep 29, 2023 12:34:42 pm Submitted by: Tanay Mishra

Afghanistan Closing Down Its Embassy In India: अफगानिस्तान भारत की राजधानी दिल्ली में अपने दूतावास को बंद कर रहा है। इस बारे में अफगानिस्तान की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया है।

Afghanistan's embassy in New Delhi, India