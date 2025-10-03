Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे का क्या होगा फायदा ? एक्सपर्ट की राय

Afghanistan-India relations: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 03, 2025

Afghanistan-India relations

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। फोटो: आईएएनएस

Afghanistan-India relations: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Amir Khan Muttaqi) जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। यह पहला मौका है जब तालिबान के किसी शीर्ष नेता ने भारत का औपचारिक दौरा किया है। विदेश नीति विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव के अनुसार, यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा देने का मौका हो सकती है। रोविंदर सचदेव बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हमेशा से अच्छे और गहरे संबंध (Afghanistan-India relations) रहे हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों का रिश्ता (Taliban-India visit) थोड़ा ठंडा था, लेकिन अब समय आ गया है कि इस रिश्ते को फिर से मजबूत किया जाए। यह दौरा दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत (India-Afghanistan diplomacy)हो सकती है।

पाकिस्तान की भूमिका और भारत की रणनीति

सचदेव ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी एक अहम पड़ोसी है। इसलिए भारत को चाहिए कि वह अफगानिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करके पाकिस्तान को पीछे रखें। भारत और अफगानिस्तान के बीच शांति, कूटनीति और मानवता के मुद्दों पर मिलकर काम करने का यह सही मौका है।

तालिबान की वैधता और भारत का महत्व

संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद, तालिबान नेता की भारत यात्रा इस बात को दर्शाती है कि तालिबान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैधता स्थापित करना चाहता है। सचदेव ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण ग्लोबल खिलाड़ी है और तालिबान के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना फायदेमंद होगा।

भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक बदलाव

रोविंदर सचदेव ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का फिर से शुरू होना अच्छी खबर है। करीब 5 साल बाद यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा। भले ही सीमा विवाद बना हुआ है, दोनों देशों को उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में समाधान निकलेगा।

रूस का समर्थन और भारत की मजबूती

सचदेव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बयान की भी तारीफ की, जिसमें उन्होंने भारत के समर्थन का इजहार किया। हालांकि सचदेव का कहना है कि भारत अपनी ताकत खुद साबित करता है और किसी की मदद पर निर्भर नहीं। फिर भी, रूस जैसे दोस्त का समर्थन भारत के लिए गर्व की बात है।

भारत के लिए एक डिप्लोमैटिक अवसर

बहरहाल अफगान विदेश मंत्री का यह दौरा भारत के लिए एक डिप्लोमैटिक अवसर है। यदि तालिबान देश की समस्याओं को सही तरीके से सुलझाए तो भारत भी अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ता कायम रख सकता है। यह दौर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। (आईएएनएस)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

03 Oct 2025 05:21 pm

Published on:

03 Oct 2025 05:20 pm

Hindi News / World / अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे का क्या होगा फायदा ? एक्सपर्ट की राय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच रूस ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए, पुतिन ने पीएम मोदी के लिए कही ये बात

India-Russia tariff relations
विदेश

इटली सड़क हादसे में दो भारतीयों की मौत,प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर उठे सवाल

Indian deaths in Italy accident
विदेश

डच सेमीकंडक्टर कंपनी ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा – “भारतीय प्रधानमंत्री से सीखे यूरोपीय नेता”

Dutch company ASML praises PM Narendra Modi
विदेश

नक्शे से पाकिस्तान मिटा देंगे: सेना प्रमुख बोले- आतंक बंद करो, वरना संयम भूल जाओगे !

India Pakistan Military Warning General Upendra Dwivedi statement
विदेश

यूनुस का सख्त रुख: ‘बांग्लादेश में हिंदू हिंसा की बात झूठी, भारत चला रहा फेक न्यूज का कारखाना’

Mohammad Yunus
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.