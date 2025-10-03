अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे का क्या होगा फायदा ? एक्सपर्ट की राय

Afghanistan-India relations: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Amir Khan Muttaqi) जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। यह पहला मौका है जब तालिबान के किसी शीर्ष नेता ने भारत का औपचारिक दौरा किया है। विदेश नीति विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव के अनुसार, यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा देने का मौका हो सकती है। रोविंदर सचदेव बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हमेशा से अच्छे और गहरे संबंध (Afghanistan-India relations) रहे हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों का रिश्ता (Taliban-India visit) थोड़ा ठंडा था, लेकिन अब समय आ गया है कि इस रिश्ते को फिर से मजबूत किया जाए। यह दौरा दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत (India-Afghanistan diplomacy)हो सकती है।