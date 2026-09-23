अफगानिस्तान में सड़क हादसे की भेंट चढ़े 8 लोग, 4 अन्य घायल

अफगानिस्तान में यातायात की स्थिति काफी खराब है। देश में खराब सड़कें, लापरवाही से वाहन चलाना, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से वाहन चलाना, ओवरलोडिंग की वजह से हर साल कई सड़क हादसों के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल अफगानिस्तान में कई लोग सड़क हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। इसके बावजूद लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं और न ही यातायात के नियमों को अहमियत दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। यह एक गंभीर विषय है। सड़क पर वाहन चलाते समय रोड सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे इस तरह के हादसों को टाला जा सके, लेकिन अफगानिस्तान में इसे नज़रअंदाज़ किया जाता है, जिससे सड़क हादसे कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं।