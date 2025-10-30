अफगानिस्तान की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा- कोई हमला बर्दाश्त नहीं

बातचीत टूटने की मुख्य वजह पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ड्रोन ऑपरेशन समझौता था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे तोड़ने से इनकार किया, जिससे अफगान पक्ष नाराज हो गया। काबुल ने मांग की कि पाकिस्तान अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न होने दे। अफगानिस्तान ने चेताया कि पाकिस्तानी हवाई हमलों पर इस्लामाबाद के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास है, खासकर सीमा पार आतंकवाद और अमेरिकी ड्रोनों पर। हक्कानी ने साफ किया, अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी गलती साबित होगा।