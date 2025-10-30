Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने बुसान में क्यों कहा, भारत ने रूस से तेल आयात कम किया है

India Oil Imports: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल आयात में महत्वपूर्ण कमी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Oct 30, 2025

India Oil Imports

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप । ( फोटो: IANS.)

India Oil Imports: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने गुरुवार को दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल आयात (India Oil Imports) में महत्वपूर्ण कमी की है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत का रुख "बहुत अच्छा" रहा है, और दिल्ली ने मास्को से अपनी ऊर्जा खरीद (Russian Oil Purchase) में उल्लेखनीय कमी की है। ट्रंप ने यह टिप्पणी बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के बाद एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। ट्रंप ने कहा कि चीन रूस से तेल खरीदने में काफी सक्रिय है, लेकिन भारत ने इस मोर्चे पर "बहुत अच्छा" प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने मिलकर यह चर्चा की कि कैसे रूस से तेल खरीदने (rump India Energy) के मामले में भारत ने एक संतुलित कदम उठाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर भारत से सीधे बातचीत की थी और भारत ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह रूस से तेल आयात में उल्लेखनीय कमी लाएगा। T

भारत की ऊर्जा नीति और प्राथमिकताएँ

भारत की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत तेल और गैस का एक प्रमुख आयातक है और अस्थिर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा खरीद नीति स्थिर ऊर्जा कीमतों और सुरक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके तहत भारत ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और बाजार स्थितियों के अनुसार रणनीतियाँ अपनाने की कोशिश कर रहा है।

भारत-रूस रिश्तों पर ट्रंप का नजरिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीदने में कटौती करेगा, और साल के अंत तक इसको लगभग शून्य तक लाएगा। इस बयान के बाद, भारत ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अपनी ऊर्जा खरीद नीति में पूरी तरह से संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत की प्राथमिकता स्थिर ऊर्जा मूल्य और आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अमेरिका-भारत ऊर्जा सहयोग

अमेरिका के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में गहरा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले दशक में भारत ने अपनी ऊर्जा खरीद का दायरा बढ़ाने के प्रयास किए हैं और इस दिशा में लगातार प्रगति की है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समय भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने के लिए इच्छुक है और इस पर चर्चा जारी है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में भारत की भूमिका मजबूत

बहरहाल इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। जहां एक ओर अमेरिका भारत से ऊर्जा खरीद बढ़ाने में रुचि दिखा रहा है, वहीं भारत ने रूस से ऊर्जा खरीद में कमी लाकर अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव की दिशा में कदम उठाए हैं। हालांकि, भारत का मुख्य उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और इसके लिए वह ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

Updated on:

30 Oct 2025 07:51 pm

Published on:

30 Oct 2025 07:50 pm

Hindi News / World / ट्रंप ने बुसान में क्यों कहा, भारत ने रूस से तेल आयात कम किया है

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पेरिस के म्यूजियम में आभूषण चुराने के मामले में 5 नए संदिग्ध गिरफ्तार, जांच में नये सुराग मिले

Louvre Museum Jewelry Theft Investigation
विदेश

ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ऊर्जा समझौते पर चर्चा से भारत-चीन रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा ?

US-China trade Talks
विदेश

काश पटेल पर बड़ा आरोप: गर्लफ्रेंड को गाते हुए देखने के लिए 498 करोड़ के सरकारी जेट का इस्तेमाल​ किया ?

Kash Patel FBI jet scandal
विदेश

पूर्व सफाई कर्मचारी की किस्मत खुली: 430 करोड़ का मुकदमा जीता

Inheritance Dispute
विदेश

जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने दी चीन को राहत, टैरिफ को घटाकर किया 47%

Donald Trump meets Xi Jinping
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.