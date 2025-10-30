ट्रंप ने बुसान में क्यों कहा, भारत ने रूस से तेल आयात कम किया है

India Oil Imports: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने गुरुवार को दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल आयात (India Oil Imports) में महत्वपूर्ण कमी की है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत का रुख "बहुत अच्छा" रहा है, और दिल्ली ने मास्को से अपनी ऊर्जा खरीद (Russian Oil Purchase) में उल्लेखनीय कमी की है। ट्रंप ने यह टिप्पणी बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के बाद एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। ट्रंप ने कहा कि चीन रूस से तेल खरीदने में काफी सक्रिय है, लेकिन भारत ने इस मोर्चे पर "बहुत अच्छा" प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने मिलकर यह चर्चा की कि कैसे रूस से तेल खरीदने (rump India Energy) के मामले में भारत ने एक संतुलित कदम उठाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर भारत से सीधे बातचीत की थी और भारत ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह रूस से तेल आयात में उल्लेखनीय कमी लाएगा। T