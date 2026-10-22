चेहरा देखकर बताएगा AI कितनी है जिंदगी की डोर: आंखों के आसपास छिपे हैं सेहत के राज

कैंसर के इलाज के दौरान डॉक्टर केवल मरीज की उम्र को ही आधार नहीं बनाते। वे उसकी शारीरिक क्षमता, पहले से मौजूद बीमारियों, कैंसर के प्रकार और स्टेज, जांच रिपोर्ट तथा इलाज को सहन करने की क्षमता जैसे कई पहलुओं पर गहनता से विचार करते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि 'फेस सर्वाइवल' और 'फेसएज' जैसे एआइ टूल इन सभी पहलुओं के साथ मिलकर डॉक्टरों के निर्णय को और बेहतर बनाने में सहायक साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, चिकित्सा क्षेत्र में एआइ का बढ़ता उपयोग मरीजों के इलाज को अधिक सटीक और व्यक्तिगत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। एक साधारण तस्वीर से मिलने वाली यह जानकारी डॉक्टरों को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद कर सकती है।