Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अहमदाबाद जैसी हो सकती थी एक और घटना, बाल-बाल बची AIR India की फ्लाइट

एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा- 4 अक्टूबर, 2025 को अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान संख्या AI117 के संचालन दल ने विमान के अंतिम दृष्टिकोण के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) में गड़बड़ी का पता लगाया।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 05, 2025

बर्मिघम में एयर इंडिया की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग (Photo-IANS)

गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की याद अभी भी लोगों के जेहन से नहीं गई है और एक बार फिर ऐसी घटना होते-होते बाल-बाल बच गई। दरअसल, अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI117 की बर्मिघम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित हुई। सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित है। बता दें कि लैंडिंग से पहले विमान की आपातकालीन रैम एयर टरबाइन (RAT) अपने आप सक्रिय हो गई थी। 

दिल्ली के लिए वापसी हुई रद्द

समाचार एजेंसी एएनआई ने एयर इंडिया के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई। विमान को आगे की जाँच के लिए रोक दिया गया है और बर्मिंघम से दिल्ली के लिए इसकी वापसी रद्द कर दी गई है। एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

4 अक्टूबर की है घटना

एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा- 4 अक्टूबर, 2025 को अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान संख्या AI117 के संचालन दल ने विमान के अंतिम दृष्टिकोण के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) में गड़बड़ी का पता लगाया। सभी विद्युत और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए और विमान ने बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग की।

जांच के लिए रोका विमान

बयान में आगे कहा कि विमान को आगे की जाँच के लिए रोक दिया गया है और बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली उड़ान रद्द कर दी गई है और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। एयर इंडिया में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बोइंग विमानों की सुरक्षा और गुणवत्ता अक्सर सवालों के घेरे में रही है क्योंकि हाल के दिनों में कई दुर्घटनाओं में इसी अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित विमान शामिल थे। इस साल जून में अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई थी। 

ये भी पढ़ें

NIA ने पंजाब के पूर्व मंत्री के आवास पर ग्रेनेड हमले के मामले में दायर की चार्जशीट, चार लोगों के खिलाफ आतंकी साजिश का मामला दर्ज़
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Oct 2025 03:13 pm

Published on:

05 Oct 2025 02:59 pm

Hindi News / World / अहमदाबाद जैसी हो सकती थी एक और घटना, बाल-बाल बची AIR India की फ्लाइट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘बालों से घसीटा, जानवरों की तरह किया ट्रीट’ ग्रेटा थनबर्ग ने इज़राइल पर लगाए हिरासत में बदसलूकी के आरोप

विदेश

H-1B वीजा को लेकर बढ़ी परेशानी के बीच क्या ‘K-Visa’ भारतीयों के लिए बन सकता है जबरदस्त विकल्प? अभी मिल रही रियायत

US Visa
विदेश

गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? पुतिन के खास किरिल दिमित्रिएव ने किया खुलासा

Tump Putin Alaska Summit Ukraine Deal
विदेश

‘गाजा से वापसी पर सहमत हुआ इजरायल…’, पीस प्लान पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, बताया कबसे लागू होगा युद्धविराम

Donald Trump tells Israel to stop bombing Gaza
विदेश

प्राइड फ्लैग के चक्कर में गई नौकरी, FBI चीफ काश पटेल ने ट्रेनी को किया बर्खास्त

FBI Director Kash Patel
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.