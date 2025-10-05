अहमदाबाद जैसी हो सकती थी एक और घटना, बाल-बाल बची AIR India की फ्लाइट

गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की याद अभी भी लोगों के जेहन से नहीं गई है और एक बार फिर ऐसी घटना होते-होते बाल-बाल बच गई। दरअसल, अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI117 की बर्मिघम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित हुई। सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित है। बता दें कि लैंडिंग से पहले विमान की आपातकालीन रैम एयर टरबाइन (RAT) अपने आप सक्रिय हो गई थी।