अहमदाबाद जैसी हो सकती थी एक और घटना, बाल-बाल बची AIR India की फ्लाइट

बर्मिघम में एयर इंडिया की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग (Photo-IANS)
गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की याद अभी भी लोगों के जेहन से नहीं गई है और एक बार फिर ऐसी घटना होते-होते बाल-बाल बच गई। दरअसल, अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI117 की बर्मिघम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित हुई। सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित है। बता दें कि लैंडिंग से पहले विमान की आपातकालीन रैम एयर टरबाइन (RAT) अपने आप सक्रिय हो गई थी।
समाचार एजेंसी एएनआई ने एयर इंडिया के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई। विमान को आगे की जाँच के लिए रोक दिया गया है और बर्मिंघम से दिल्ली के लिए इसकी वापसी रद्द कर दी गई है। एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।
एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा- 4 अक्टूबर, 2025 को अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान संख्या AI117 के संचालन दल ने विमान के अंतिम दृष्टिकोण के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) में गड़बड़ी का पता लगाया। सभी विद्युत और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए और विमान ने बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग की।
बयान में आगे कहा कि विमान को आगे की जाँच के लिए रोक दिया गया है और बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली उड़ान रद्द कर दी गई है और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। एयर इंडिया में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बोइंग विमानों की सुरक्षा और गुणवत्ता अक्सर सवालों के घेरे में रही है क्योंकि हाल के दिनों में कई दुर्घटनाओं में इसी अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित विमान शामिल थे। इस साल जून में अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई थी।
