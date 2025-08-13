खतरे की घंटी! भारत-नेपाल सीमा पर रेल लाइन बिछाने वाला है चीन, LAC-अक्साई चिन के करीब से गुजरेगी पटरी; देखें चार्ट

चीन अपनी रेल लाइन को ल्हासा से नियंगची रूट से आगे चेंगदू तक बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा है। साथ ही नेपाल-तिब्बत सीमा पर गियरोग व चांबी घाटी में यदोंग काउंटी तक भी रेल चलेगी। जहां 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था। चीन पूर्व में यहां सड़क बना चुका है।