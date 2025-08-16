Alaska Summit: अमेरिका के पूर्व राजदूत ने मीटिंग खत्म होते ही कहा, ‘जीत गए पुतिन, ट्रंप को मिला जीरो’

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति मॉस्को की सुरक्षा के लिए एक बुनियादी खतरा है। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि समझौते को स्थायी और दीर्घकालिक बनाने के लिए संघर्ष के सभी कारणों को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से सहमत हूं। जैसा कि उन्होंने आज कहा है कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

रूस भी अमेरिकी राष्ट्रपति की बात का समर्थन करता है। हम इसके लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं, उससे हमें उस लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी और यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कीव और यूरोपीय राजधानियां इसे सकारात्मक रूप से समझेंगी और काम में कोई बाधा नहीं डालेंगी। वे प्रगति को बाधित करने के लिए किसी गुप्त सौदेबाजी का इस्तेमाल करके उकसावे की कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करेंगी।