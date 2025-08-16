Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Alaska Summit: अमेरिका के पूर्व राजदूत ने मीटिंग खत्म होते ही कहा, ‘जीत गए पुतिन, ट्रंप को मिला जीरो’

US Russia Alaska Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) बातचीत पर अमेरिका के पूर्व राजदूत डगलस ल्यूट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस समिट का सीधा फायदा पुतिन को मिला। पूर्व अमेरिकी NSA ने कहा कि मीटिंग में पुतिन जीत गए।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 16, 2025

अमेरिका-रूस अलास्का समिट (फोटो- X अकाउंट- @WhiteHouse)
अमेरिका-रूस अलास्का समिट (फोटो- X अकाउंट- @WhiteHouse)

US Russia Alaska Summit: अमेरिका के अलास्का में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) बातचीत पर अमेरिका के पूर्व राजदूत डगलस ल्यूट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पुतिन का अंतरराष्ट्रीय अलगाव खत्म हो गया है। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बड़े मंच पर देखा गया। पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। रेड कार्पेट बिछा। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार द बिस्ट की सवारी मिली। यह सब पुतिन के पक्ष में गया। उन्होंने कहा कि इसके बदले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने बहुत कम हासिल किया। हम अभी यूक्रेन में शांति समझौते के करीब भी नहीं हैं। बल्कि पहले की तुलना में और दूर हो सकते हैं।

पुतिन की हुई जीत: पूर्व अमेरिकी NSA अधिकारी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक में जीत का सेहरा पुतिन के सिर बंधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप को इस मीटिंग से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। जॉन ने कहा कि पुतिन ने संबंधों को फिर से स्थापित करने में काफी प्रगति की, जो उनका मकसद था। पुतिन ने अपने देश को प्रतिबंधों से बचा लिया और सीजफायर का सामना नहीं करना पड़ा। अमेरिका-रूस समिट को लेकर यूक्रेन को भी कुछ नहीं बताया गया। कुल मिलाकर पुतिन ने वह सब हासिल कर लिया, जो वह करना चाहते थे।

ये भी पढ़ें

America Russia Summit: ट्रंप और पुतिन की बातचीत खत्म, रूस-यूक्रेन युद्ध पर जानिए दोनों नेताओं ने क्या कहा?
विदेश
अमेरिका-रूस अलास्का समिट (फोटो- X अकाउंट- @WhiteHouse)

यूक्रेन की स्थिति मॉस्को के लिए खतरा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति मॉस्को की सुरक्षा के लिए एक बुनियादी खतरा है। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि समझौते को स्थायी और दीर्घकालिक बनाने के लिए संघर्ष के सभी कारणों को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से सहमत हूं। जैसा कि उन्होंने आज कहा है कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
रूस भी अमेरिकी राष्ट्रपति की बात का समर्थन करता है। हम इसके लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं, उससे हमें उस लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी और यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कीव और यूरोपीय राजधानियां इसे सकारात्मक रूप से समझेंगी और काम में कोई बाधा नहीं डालेंगी। वे प्रगति को बाधित करने के लिए किसी गुप्त सौदेबाजी का इस्तेमाल करके उकसावे की कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करेंगी।

अलास्का के आसामान में B2 स्टील्थ बॉम्बर

समिट के दौरान अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने फाइटर जेट्स के साथ एंकरिज, अलास्का के ऊपर उड़ान भरी। यह उड़ान समिट के समय हुई, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। वहीं, दोनों नेताओं के बीच चल रही मीटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Aug 2025 07:58 am

Hindi News / World / Alaska Summit: अमेरिका के पूर्व राजदूत ने मीटिंग खत्म होते ही कहा, ‘जीत गए पुतिन, ट्रंप को मिला जीरो’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.